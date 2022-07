Fotogalerie: Impressionen vom Großen Festzug beim Rutenfest

Pünktlich um neun Uhr ist am Montag der Große Festzug durch die Ravensburger Innenstadt gestartet – ein Höhepunkt des Rutenfestes. Kurz darauf zogen die ersten Gruppen vom Obertor die Marktstraße herab. Auf dem gut fünf Kilometer langen Weg zur Kuppelnau wurden sie von zehntausenden Menschen bei strahlendem Sommerwetter bejubelt.

Musikkapellen bringen die Besucher zum Schunkeln

Mädchen und Jungen der Grundschule Neuwiesen folgten schwarz-gelb gekleidet der Postkutsche, verteilten Rutenfest-Karten und riefen dabei den Gruß dieser Tage: „Scheene Ruate!“

In der Bachstraße kamen die Gruppen an den prominent besetzten Tribünen vorbei. Musikkapellen und Fanfarenzüge brachten die Zuschauer zum Schunkeln. Fahnenträger heizten die Stimmung weiter an, indem sie ihre Fahnen weit in die Höhe warfen und gekonnt wieder fingen.

Start in einen langen und heißen Rutenmontag

Schatten war an diesem Tag heiß begehrt. Den Schluss bildete wie üblich die Reitergruppe aus Waldburg in ihren weiß-blauen Gewändern – in diesem Jahr allerdings mit nur elf statt zwölf Reitern.

Zehn von ihnen waren junge Frauen. Sie erreichten gegen kurz nach zwölf Uhr das Ziel des Festzuges, die Kuppelnau, gefolgt von einer Menschenmasse, die aufs Festgelände strömte. Start in einen langen und heißen Rutenmontag.