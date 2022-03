Impfungen mit Novavax-Impfstoff im Kreis Ravensburg ab Samstag möglich

Ab Samstag, 5. März, ist in den beiden Impfzentren des Landkreises Ravensburg in der Stadthalle Wangen sowie in der Argonnenhalle in Weingarten eine Impfung mit dem proteinbasierten Impfstoff von Novavax mit dem Namen Nuvaxovid möglich. Das teilt das Landratsamt mit. Zur Grundimmunisierung sei es notwendig, dass der Impfstoff zweimal verabreicht wird. Die Zweitimpfung sollte im Abstand von mindestens 21 Tagen erfolgen. Die Termine für die Zweitimpfung werden bei der Erstimpfung im Impfzentrum vergeben. Die Termine für Samstag, Sonntag und Montag sind bereits freigeschalten und können für beide Standorte unter www.rv.de/impfen gebucht werden. Aktuell ist die Verwendung des Novavax-Impfstoffs für Auffrischungsimpfungen nicht zugelassen.