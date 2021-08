Impfteam macht Station vor dem Ravensburger Kaufland

Impfen auf dem Weg zum Wocheneinkauf – das war am vergangenen Samstag beim Kaufland in der Ravensburger Südstadt möglich. In einem großen schwarzen Zelt direkt vor dem Kaufland an der Kreuzung vor Weißenau konnte sich, wer wollte, gegen Corona impfen lassen. Ein Angebot, das von vielen Menschen dankend angenommen wurde.

Schon am Vormittag standen die Impfwilligen vor dem Zelt, mit Impfpass, Personalausweis und Versichertenkarte in der Hand. Auch Mustafa Suleiman aus Ravensburg war an diesem Samstag vor Ort. Zu Beginn seien seine Bedenken gegenüber einer Covid-Impfung groß gewesen, erzählte Suleiman. Dennoch habe er sich jetzt dazu entschieden, sich impfen zu lassen. Ein entscheidender Grund hierfür sei der mobile Impfservice gewesen, der vom Landkreis Ravensburg organisiert wird.

Landkreis geht mit Impfangebot in die Fläche

Bereits seit mehreren Wochen können sich Bürgerinnen und Bürger an verschiedenen Orten im Landkreis ohne Terminvereinbarung mit den Vakzinen von Biontech, Moderna und Johnson & Johnson impfen lassen. Die Impfstoffe sind frei wählbar. Die Impfteams, bestehend aus Ärzten, sowie Mitarbeitern des Kreisimpfzentrums Ravensburg und des Roten Kreuzes, sind neben verschiedenen Standorten in Ravensburg unter anderem auch in Weingarten, Wangen, Isny und Leutkich im Einsatz. Ziel ist es, das Impfangebot direkt zu den Menschen zu bringen, an Orte, die sie im alltäglichen Leben aufsuchen, wie etwa auf den Wochenmarkt oder eben vor den Supermarkt.

Bürger schätzen unkompliziertes Angebot

Beim Kaufland ließen sich an diesem Samstag dutzende Passanten impfen. Neben dem 29-jährigen Mustafa Suleiman, der noch kurz vor der Arbeit zur Impfstation gekommen war, erhielten an diesem Nachmittag auch Simon Reissner und seine Schwiegermutter Elvira Heselschwerdt aus Schmalegg ihre Impfungen. Für den 36-jährigen Reissner war es die Zweitimpfung mit Biontech. Seine Frau, so sagte er, habe die mobile Impfstation beim Einkaufen entdeckt, woraufhin er und seine Schwiegermutter sich kurzerhand dazu entschieden hätten, nach Ravensburg zu fahren.

Über das unkomplizierte Angebot des mobilen Impfservice freute er sich sehr: „Ich habe das Gefühl, dass das Kreisimpfzentrum derzeit relativ ausgelastet ist. Daher ist das mobile Impfangebot eine praktische Alternative.“ Tatsächlich gibt es mittlerweile genügend Impfstoff und für eine Impfung in der Oberschwabenhalle braucht es derzeit nicht mal mehr einen Termin.

Altersspanne ist sehr groß

Elvira Heselschwerdt erhielt, anders als ihr Schwiegersohn, ihre Erstimpfung. Bislang, erzählte die 62-jährige Hauswirtschafterin, habe für einen Impftermin einfach die Zeit gefehlt. „Nun da ich Urlaub habe, finde ich endlich die Möglichkeit, mich impfen zu lassen“, so Heselschwerdt.

Die Altersspanne derer, die das Angebot zur Vorortimpfung wahrnehmen, sei sehr groß, berichtete Elena Grundt vom Team des Kreisimpfzentrums. „Von 20 bis 70 Jahren ist eigentlich alles dabei.“ Die 22-jährige Medizinstudentin, die am vergangenen Samstag für das Präparieren der Spritzen zuständig gewesen war, zog ein positives Fazit unter ihre bisherigen Einsätze im mobilen Impfteam. „An so zentralen Standorten wie dem Ravensburger Kaufland wird unser Angebot gut angenommen. Aber auch in Wangen und Isny haben wir positive Erfahrungen gemacht. An diesen Orten sind viele Menschen einfach froh, eine Impfmöglichkeit vor Ort zu erhalten und nicht bis ins Kreisimpfzentrum fahren zu müssen.“

Terminbuchungen waren für viele Herausforderung

Die Möglichkeit, sich spontan und ohne Termin direkt vor Ort impfen zu lassen, kommt vielen Bürgerinnen und Bürgern sehr entgegen. Dadurch gelingt es dem Landkreis, auch Menschen zu erreichen, die bislang nicht die Zeit oder die mobilen Möglichkeiten hatten, um eine Impfung in einem Kreisimpfzentrum wahrzunehmen oder schlichtweg mit der Buchung eines Termins überfordert waren.

Gerade letzteres habe für viele Menschen eine echte Herausforderung dargestellt, erklärte Franziska Frank vom Impfteam. „Besonders am Anfang haben viele impfwillige Menschen keine Termine bekommen und waren dadurch genervt. Umso glücklicher sind wir nun, den Menschen solch unkomplizierte mobile Impfangebote machen zu können.“

Nach 20 Minuten war alles vorbei

Als der 29-jährige Tammek Lamin aus Weingarten die Station am Kaufland für eine Erstimpfung besuchte, musste er nach einer kurzen Erklärung des organisatorischen Prozedere einen Amnese-Fragebogen ausfüllen, dessen Inhalt im Anschluss mit der Ärztin, die die impfwilligen Passanten über die Corona-Impfung aufklärte, besprochen wurde. Anschließend wurde die Spritze mit dem passenden Wirkstoff gesetzt. Nach 20 Minuten Wartezeit durfte der Handwerker mit einem Stempel im Impfpass die Station wieder verlassen. In wenigen Wochen wird er eine Zweitimpfung für den vollen Schutz vor dem Coronavirus erhalten.