Immobilien Sterk spendet 3000 Euro an die Kinderstiftung Ravensburg

Auch in diesem Jahr hat die Kinderstiftung Ravensburg wieder eine Spende vom Ravensburger Unternehmen Immobilien Sterk erhalten: Geschäftsführer und Gesellschafter Ralph Schneider (Dritter von links) und Gesellschafterin Birgit Sterk (Vierte von links) übergaben einen Scheck in Höhe von 3000 Euro an Ewald Kohler (links), Geschäftsführer der Kinderstiftung Ravensburg, Projektleiterin Roswitha Kloidt (rechts) und Gudrun Lohr-Kapfer (Zweite von links), die sich seit vielen Jahren als Botschafterin der Kinderstiftung engagiert. „Wir sind von dem Konzept der Kinderstiftung überzeugt“, wird Schneider in der Pressemitteilung der Kinderstiftung zitiert, der sich auch als ehrenamtlicher Zeitspender für die Kinderstiftung Ravensburg engagiert. „Wir wissen, dass die 3000 Euro sicher ankommen und regional verwendet werden – das ist uns wichtig“, so Gesellschafterin Birgit Sterk. Foto: Kinderstiftung Ravensburg