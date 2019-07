Das Ravensburger Immobilienunternehmen Sterk feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen.Anlässlich dieses Jubiläums hat das Unternehmen in Anerkennung der unternehmerischen Leistung und in Würdigung des Beitrags zur wirtschaftlichen Entwicklung der Industrie- und Handelskammer, die eine Urkunde erhalten, wie es in einer Mitteilung heißt.