Immobilien für die Zukunft

In knapp zwei Wochen beginnt die „hausplus“ in der Oberschwabenhalle. Mit rund 140 Ausstellern ist sie eine der größten Messen rund ums Bauen und Sanieren in Baden-Württemberg. Dieses Jahr steht ein Thema im Mittelpunkt: generationengerechtes Bauen und Renovieren. Was das ist und warum das wichtig ist, erklärt der Ravensburger Architekt Frieder Wurm: „Bevor gebaut wird, sollte man überlegen, was man braucht – nicht nur jetzt, sondern auch, was man perspektivisch in einigen Jahren und Jahrzehnten brauchen wird. Dann baut man wirklich nachhaltig.“

Was Frieder Wurm im Alltag relativ häufig begegnet: Menschen um die 60 Jahre, deren Kinder schon eine Weile ausgezogen sind und die sich überlegen, wie sie ihre Immobilie für die kommenden Jahrzehnte umgestalten könnten. Sie wollen aufwerten und umrüsten, um so lange wie möglich bleiben zu können – das ist der Klassiker. Planer und Handwerker kennen sich damit aus. Was Frieder Wurm im Alltag selten erlebt: dass junge Eltern, die gerade ihr Eigenheim für sich und die Kinder planen, dabei auch 20 und 40 Jahre in die Zukunft blicken und dafür die richtigen Weichen stellen. Vertane Chancen, sagt Frieder Wurm: „Wenn der Architekt diese Aufgabenstellung von Anfang an mitdenkt, kostet es gar nicht unbedingt mehr Geld – und man hat später viel mehr Möglichkeiten.“

Bedarf ändert sich

Kann ich das Ganze denn kleiner und wieder größer machen? Das sei die Schlüsselfrage, bei einem Haus wie auch bei einer Wohnung, sagt Wurm. „Die Bedarfe ändern sich ja. Erst braucht man viel Platz für die Kinder, später werden die Bereiche, die die Kinder bewohnt haben, nicht mehr gebraucht. Statt zwei oder drei Kinderzimmern genügt dann ein kleiner Gastbereich. Lässt man dann das halbe Haus leer stehen? Oder kann man die nicht gebrauchten Räume anders nutzen, abtrennen, wegschalten?“ Genau das sei der Knackpunkt. „Wenn man das vorher überlegt, gelingt es später umso besser, dass man einen Teil wegschalten kann. Und falls der Bedarf sich erneut ändert, auch wieder zuschalten“, erklärt der Experte. Räume, die man nicht braucht, können zu Büros oder als Wohnraum vermietet werden. Später bringt man dort vielleicht eine Pflegekraft unter.

Für das Zu- und Wegschalten sind einige Aspekte wichtig, sagt Frieder Wurm, „man muss quasi in Modulen denken“. Die älter werdenden Menschen möchten den eigenen Schlaf- und Wohnbereich normalerweise in vollem Umfang erhalten, der ist also der Kern. Für den abtrennbaren Bereich braucht man einen eigenen Zugang, eine zweite Haustür, vielleicht mit Außentreppe, bei Etagenwohnungen eine zweite Tür zum Treppenhaus. Wichtig seien auch die Fragen wo welche Bäder und Anschlüsse seien, ob man eine weitere Küche einbauen könne und was man dafür bereits in der Bauphase vorbereiten sollte. „Ob man da ein paar Meter Rohr mehr oder weniger legt, kostet am Anfang nicht viel“, sagt Wurm.

Handwerker in Rufweite

Über all das können sich die Messebesucher der „hausplus“ mit den Ausstellern unterhalten. Frieder Wurm findet man am Messestand von „Handwerk pro Ravensburg“, und er wirft gerne einen ersten Blick auf mitgebrachte Pläne und Grundrisse. Am Messestand schätzt er besonders, dass dort – und nur dort – die Handwerker in Rufweite sind. Wenn man mit Bauherren eine Lösung diskutiert, kann man die Praktiker schnell dazu holen und ihre Expertise miteinbeziehen.

Nützliche Details sind auch bei anderen Gewerken im Angebot. Klaus Wachter, dessen Ravensburger Betrieb unter anderem Fenster und Türen bietet, verweist beispielhaft auf Fenstergriffe: „Abschließbare Modelle sind sicherer gegen Einbruch und zugleich auch eine gute Sicherung für Kinder in oberen Stockwerken.“ Wenn jemand nicht mehr so gut greifen kann, könnte es sich lohnen, über Drehwiderstände der Fenstergriffe zu sprechen. Und man könne nützliche Helferlein für schlecht zugängliche Fenster nutzen: eine Art Verlängerung des Arms, die nicht nur Rollstuhlfahrern dazu dient, Fenster über der Spüle oder über dem Waschbecken zu schließen.

„Damit kann man sich gefährliche Kletterpartien sparen“, sagt Wachter. Ihn findet man während der „hausplus“ ebenfalls am Stand von „Handwerk pro Ravensburg“.