Immo Sterk spendet an gleich zwei Stiftungen

Das Unternehmen Immo Sterk hat in diesem Jahr Spenden an zwei gemeinnützige Einrichtungen überreicht: 5000 Euro übergab Ralph Schneider, Geschäftsführer von Immo Sterk, an Gudrun Lohr-Kapfer von der Kinderstiftung Ravensburg (Foto: Sterk) und 4000 Euro übergab er an Sabine Reischmann von der Sonja Reischmann Stiftung (Foto: Reischmann Stiftung). Bei der Kinderstiftung macht dieses Geld unter anderem die Wunschsterne-Aktion möglich. Die Sonja Reischmann Stiftung leistet durch ihre Arbeit wichtige materielle und immaterielle Hilfe für Familien, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen.