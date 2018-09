Immer mehr wird auch mal zu viel

Darf's noch etwas mehr sein? Knallrotgrundig ist der Riesenfolder in A2 zur Ravensburger Kunstnacht am Freitag von 17.30 bis 23 Uhr – und 38 Stationen sind darauf verzeichnet. Nächstes Jahr gibt es ihn vielleicht in Tischtuchgröße? Man wäre nicht überrascht. Zur Eröffnung geht es aber erst einmal an den Stadtrand zu Barbara Ehrmann in die Mühlbruckstraße.

Im Atelier der Künstlerin und demnächst Preisträgerin des Kulturpreises der Städte Ravensburg und Weingarten 2018 haben die vielen Besucher engen Körperkontakt, so prallvoll ist das Haus mit einem beeindruckend dem Licht entgegen strebenden Feigenbaum im Glasvorbau. Kulturbürgermeister Simon Blümcke übernimmt die Begrüßung und weist neben der Ausstellung auf die Videoarbeiten und Installationen von Christina Ehrmann, der Nichte von Barbara Ehrmann, und deren Partner Christopher Gruber hin, beide Kunststudenten in Wien, London und Porto. Barbara Ehrmann selbst nutzte 2017 ein Stipendium in Basel und der Blick auf den Rhein hat ihre Palette nachhaltig mit einem sanften, schwärzlichen Türkisblau, manchmal auch Jadegrün durchdrungen. Ein schönes Buch „Im Fluss“ ist dazu erschienen, mit einem Text von ihrer Schwester, die auch die Laudatio bei der Preisverleihung am 9. Oktober halten wird.

Aber nun auf zur Kunstnacht, damit es nicht vor Beginn schon Nacht wird: Ganz oben in der Marktstraße steht am Obertorturm bereits eine Schlange vor der Schulkunstausstellung. Jetzt gleich warten? Dann lieber zur Galerie 21.06, auch hier drangvolle Enge zur Vernissage der Doppelausstellung „Gross Statt Idyll“ (Bericht folgt), die noch ein bisschen größer wird, als die über Lautsprecher nach draußen übertragene Einführung beginnt – auch hier spricht Simon Blümcke danach ein freundliches Grußwort und kurz vor der Currywurst, die es draußen dazu gibt.

Ein Schwenk zur Räuberhöhle mit den Comicbildern von Rainer Weishaupt zurück zur Marktstraße in die Buchhandlung Anna Rahm, aus der dezente Jazzmusik lockt – dort zeigt die Künstlerin Carmen Jaud eine Reihe von besonderen Schriftbildern. Keine Kalligraphie, sondern Schriften als Texte oder nur Buchstaben in unterschiedlicher Struktur und Bewegung in verdünnter Ölfarbe. Besonders ein zwei Meter hohes und 30 Zentimeter breites dunkles Band, aus persönlichem Schrifttum zusammen geklebtes Papiermaterial, zieht durch seine georgische Schrift den Blick auf sich, eine rein dekorative Schönheit, aus der Unkundige nichts herauslesen können. Aber das ist ein Gedicht und heißt „Meine fragmentarische Heimat“.

Dergestalt poetisch angeregt bleibt man gleich beim nächsten Punkt gegenüber hängen: dort hat in der Boutique mara Frauensache Anette Pfeifer Keramikobjekte in Raku- und Grubenbrand ausgestellt: hinreißende Glasuren, zart schimmernde, seidige Oberflächen an abstrahierten Naturformen, deren Funktion in ihrer Ästhetik liegt. Im Landgericht gibt es wildfarbige Gemälde von Anne Claire Schroeder-Rose zu sehen und auf dem wenig belebten Marienplatz beschreibt gerade ein Shuttle-Oldie mit einer Dieselwolke eine Kehre, nein danke, Laufen ist besser.

In den kleinen Straßen unterhalb gibt es in den Galerien roß+rosen und Inez Malerei, Schmuck und Collagen aus afrikanischen Stoffen zu sehen und bei „vermöbelt“ hängen ungefähr 150 Zeichnungen auf Postkarten in einem großen Schirmgestell. Sie stammen von Bernadette Maier aus Vilshofen und sind von einer bezaubernden Heiterkeit, Phantasie und Finesse. „Art to go“ nennt sie selbst die Miniaturen mit Tieren, Menschen, Mischwesen und skurrilen Situationen – ziemlich sarkastisch, denn schnell hingemalt ist hier nichts.

15 Stationen von 38 besucht – und die letzte, Braigs Showroom – dort ist die blaue Röhre wirklich vonnöten – wartet mit einem Highlight auf: der zweite Set des Duos „Ännie & Jogs“ aus Stuttgart mit ausgefeiltem Swing, Gesang und Gitarre. Das macht große Freude, und dabei entdeckt man noch so ganz nebenbei die raffinierten „Unartigen Collagen“ von Gerhard van der Grinten – alle aus Fotoseiten von Illustrierten collagiert, von Hand ausgeschnitten, eine anspruchsvolle Augenweide. Und die übrigen 23 Stationen? Besuchen wir nächstes Mal...