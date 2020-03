Immer mehr Menschen verstoßen gegen Corona-Verordnung

Das schöne Wetter am vergangenen Wochenende, insbesondere am Samstag, habe offensichtlich einige Menschen wieder unvorsichtig werden lassen, teilt Polizeipräsident Uwe Stürmer am Montag mit. Die Polizei in den Landkreisen Ravensburg, Sigmaringen und im Bodenseekreis habe, unterstützt von Beamten des Polizeipräsidiums, bei ihren zahlreichen Corona-Kontrollen einen deutlichen Anstieg der Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz festgestellt. So wurden laut Polizeibericht nicht nur zwei Strafverfahren einleiten, sondern auch mehr als 60 Ordnungswidrigkeiten anzeigt.

Von Freitag bis Sonntag überprüften die Polizisten insgesamt 963 Personen und 214 Fahrzeuge. Wie schon in den Tagen zuvor stellten die Einsatzkräfte zumeist Gruppen im öffentlichen Raum fest, die sich nicht an den Mindestabstand oder die zulässige Anzahl von Menschen hielten und gegen die deswegen 132 Bußgeldverfahren angestrengt werden.

Zwei Gruppen – eine aus Langenargen und eine aus Pfullendorf – überspannten den Bogen allerdings derart, dass Strafverfahren eingeleitet wurden. „Es steht außer Frage, dass dieses Verhalten bei der vorherrschenden Corona-Krise völlig inakzeptabel ist, und gegen geltendes Recht verstößt“, so der Polizeichef in dem Pressebericht . Er erneuerte deshalb noch einmal seinen Appell an die Bevölkerung, zuhause zu bleiben, und damit beizutragen, die Infektionsraten zu senken und so letztlich Menschenleben zu retten.