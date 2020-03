Immer mehr Einschränkungen im Kampf gegen Coronavirus in Ravensburg

Wer sich für die in der Stadt Ravensburg angebotene Kindernotbetreuung bewerben will, wendet sich mit Kitakindern an soziales-und-familie@ravensburg.de oder ab Montag am 8 Uhr an die Hotline 0751 / 82283 und 0751 / 82347. Wer Schulkinder notbetreuen lassen will, schreibt an schule-jugend-sport@

ravensburg.de