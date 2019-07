Im Zentrum für Psychiatrie wird ein 16,4 Millionen teurer Neubau eröffnet

Nach knapp zweieinhalb Jahren Bauzeit wurde am Freitagnachmittag die Eröffnung des Neubaus der Allgemeinpsychiatrie in Weißenau gefeiert. 16,4 Millionen Euro hat das Zentrum für Psychiatrie (ZfP) Südwürttemberg am Standort Weißenau für die neue Klinik investiert, in die in den kommenden vier Wochen drei Stationen des bisherigen, aus den 1930er-Jahren stammenden Ostbaus umziehen werden.

Der Neubau mit einer Grundfläche von fast 6100 Quadratmetern bringe in beispielhafter Weise fachliche Ansprüche der Patientenversorgung mit moderner Raumgestaltung in Einklang, sagte Professorin Renate Schepker, ZfP-Regionaldirektorin Ravensburg-Bodensee, bei der Vorstellung. Die Konzeption sei von Architekt Hanns Jana in enger Zusammenarbeit mit zahlreichen künftigen Nutzern aller beteiligten Berufsgruppen sowie externen Fachleuten entwickelt worden. Auch Patienten seien zu ihren Wünschen und Vorstellungen befragt worden. Die neue Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie beheimatet auf drei Etagen allgemeinpsychiatrische Aufnahme- und Behandlungsstationen mit insgesamt 48, mit sanitären Anlagen ausgestatteten Patientenzimmern, modernen Therapie- und großzügigen Gemeinschaftsräumen.

Auf den drei Stationen werden Menschen mit Psychosen, Persönlichkeitsstörungen, Traumafolgestörungen und suizidalen Krisen behandelt. „Spannungen und Aggressionen kommen dabei immer wieder vor“, gab Professor Tilman Steinert, Ärztlicher Direktor der Klinik I am ZfP Südwürttemberg, zu bedenken. Gute räumliche Bedingungen seien daher genauso wichtig wie qualifiziertes Personal und stimmige Behandlungskonzepte. Psychiatrische Stationen müssten einerseits ein Gemeinschaftsgefühl vermitteln, andererseits aber auch die Wünsche nach Privatsphäre respektieren, so Steinert weiter.

Das neue Gebäude bietet ein großzügiges Platzangebot mit Rückzugsräumen, Bewegungsfreiheit und Zugang zu Freiflächen. Offene Eingangsbereiche signalisieren einen niederschwelligen Zugang, moderne Küchen, helle und unterschiedlich gestaltete Aufenthalts- und Gemeinschaftsräume, ein schöner Innenhof sowie Balkone und Terrassen auf den beiden oberen Stationen sorgen für eine wohnliche Atmosphäre.

Bei der Konzeption des Neubaus habe man großen Wert auf Nachhaltigkeit im Einklang mit der Natur gelegt, betonte Silvia Kränkel, Leitung Bau und Entwicklung am ZfP Südwürttemberg. So sei das neue Gebäude optimal in den alten Baumbestand integriert worden. Bei der Fassade habe das ZfP auf höchste technische Standards gesetzt, und wo immer möglich seien hochwertige, langlebige Materialien zum Einsatz gekommen. Das abgestimmte Farben-, Licht- und Wärmekonzept mit gut belichteten Räumen, großen Fensterflächen sowie dem erforderlichen Wärmeschutz trage zur Gesundung bei, zeigte sich Silvia Kränkel überzeugt. Zudem stecke das Gebäude voll moderner Technik. Diese reiche von einer Technikzentrale im Keller über eine Fluchttürsteuerung mit höchsten Brandschutzstandards bis hin zu sensorengesteuerten Jalousien-Regulierung, Belüftung und Beleuchtung.

Kostenrahmen und Bauzeit seien eingehalten worden, lobte Dieter Grupp, Geschäftsführer des ZfP Weissenau, bei der Eröffnungsfeier. „Wir haben im gemeinsamen Dialog die beste Lösung gefunden.“ Der Neubau der Allgemeinpsychiatrie basiere auf dem Leitbild des ZfP Südwürttemberg und sei Teil der angestrebten Clusterbildung. „Was zusammengehört, soll auch baulich zusammengeführt werden“, so Grupp.

Nach Fertigstellung des Neubaus werde der nahegelegene Altbau nahezu entfernt und durch ein modernes Tagesklinik-Ambulanzzentrum in unmittelbarer Verbindung zum Neubau ersetzt. Die 125-Jahrfeier der Psychiatrie in Weißenau vor zwei Jahren habe gezeigt, „welchen Motor wir hier schon immer hatten“, sagte Sozial- und Integrationsminister Manfred Lucha und lobte den Pioniergeist der Weissenau. Er wünsche sich, dass das neue Haus auch als Symbol dafür stehe, „dass es uns gemeinsam gelingt, in der Psychiatrie Menschen in extrem dramatischen Lebenssituationen zur Seite zu stehen“.