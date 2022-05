Im Weinberg bleibt es spannend

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Weinberg ist gut durch den relativ milden Winter 21/22 gekommen und die Reben haben nicht gelitten – auch nicht, nachdem der erste Austrieb im April erfolgt war. Mai und Juni sind nun sehr wichtige Monate. Schon zwei Mal wurde gemäht und gespritzt. Man erkennt einen guten und gesunden Austrieb. Die Triebe müssen zwischen den Drähten nach oben wachsen und sie sollten sich möglichst nicht in den Netzen verhaken. Es gilt also, das Wachstum aufmerksam zu begleiten, auch im Hinblick auf eventuelle Krankheiten. Deshalb haben einige Ehrenamtliche eine ölhaltige, biologisch abbaubare Spritzung vorgenommen. Dies soll verhindern, dass Larveneier an den Blättern haften bleiben. Spritzen darf übrigens nur, wer eine entsprechende Schulung durchlaufen und eine Lizenz erworben hat. Nicht zu viel Nässe und eine gute Durchlüftung der Blätter- und Traubenzone sind nun von großer Bedeutung. Das Motto: Ja keinen Mehltau! Um das Wachstum zu steuern, wurden letzte Woche Doppeltriebe, auch vereinzelt Blätter entfernt. Die langen Triebe müssen nun angebunden werden. Die Pflege der Reben und das Wetter spielen in nächster Zeit eine sehr wichtige Rolle. Es bleibt spannend im Weinberg.