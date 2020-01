Im Visier des Verfassungsschutzes: Warum der Rapper Chris Ares so gefährlich ist

Von Schwäbische Zeitung

Nach langer schwerer Krankheit ist Klaus Heiserer ehemaliger Topsportler der TG Biberach, Anfang Januar mit nur 57 Jahren gestorben.

In den 1980er- und 90er-Jahren lief Klaus Heiserer deutschlandweit beachtete Spitzenzeiten im Mittel- und Langstreckenbereich, so zum Beispiel 1500 Meter in 3:43 Minuten, 5000 Meter in 13:41 Minuten und 10 000 Meter in 29:00 Minuten.

Unvergessen bleibt sein Rekordlauf 1993 in Biberachs italienischer Partnerstadt Asti.