Im Urlaub oder krank: Der OSK fehlt weiterhin Personal

Von Normalbetrieb in der Oberschwabenklinik (OSK) kann nicht die Rede sein – auch wenn die Zahl der Corona-Patienten im Vergleich zur Vorwoche leicht gesunken ist. An den drei Standorten der OSK in Ravensburg, Wangen und Bad Waldsee herrscht weiterhin akuter Personalmangel. Viele Mitarbeiter sind krank. Außerdem ist Urlaubszeit.

„Es ist immer noch ein recht hoher Krankenstand, was Covid angeht“, sagt Sprecherin Vera Sproll gegenüber der „Schwäbischen Zeitung“. Deshalb sei der Ausfall an Personal weiterhin hoch. Insgesamt könnten derzeit 7,5 Prozent des Personals krankheitsbedingt nicht arbeiten.

Zahl der Covid-Patienten leicht gesunken

Dabei würden die Mitarbeiter dringend gebraucht. Die Zahl der Corona-Patienten sei zwar leicht gesunken, dennoch sind sie da. „Es ist nicht so, dass es vorbei wäre“, sagt Sproll. Insgesamt 20 Menschen werden derzeit aufgrund einer Corona-Erkrankung in allen Häusern der OSK behandelt (Stand: Freitag, 12. August). Davon befinden sich drei Personen auf der Intensivstation. Am Freitag vor einer Woche waren es 22 Corona-Patienten.

Zum Impfstatus der Patienten konnte die OSK keine Auskunft geben. Dieser werde zum einen nicht an jedem Standort erfasst oder liege aktuell nicht vor.

Die Konsequenz des Personalmangels ist deutlich erkennbar: Nicht alle verfügbaren Betten können derzeit genutzt werden. Nach Angaben der OSK werden aktuell 40 Betten in Ravensburg und 15 in Wangen bewusst nicht belegt. Auch zwei OP-Säle seien derzeit nicht in Betrieb. In den Standorten Ravensburg und Wangen betreffe das jeweils einen Saal. Bei Notfällen würden aber auch diese genutzt.

Die Urlaubszeit verschärfe die Lage. Mitarbeiter aus dem Urlaub zurückholen möchte man aber erstmal nicht, sagt Sproll. Man versuche aktuell so über die Runden zu kommen. „Auch unsere Leute haben ihren Urlaub verdient.“