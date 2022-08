Im und um das Flappachbad messen sich wieder die Triathleten

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause geht es am Samstag, 6. August, in die 37. Auflage des Ravensburger Triathlons. Über die Distanz von 750 Meter Schwimmen, 24 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer Laufen werden sich im und um das Flappachbad in Ravensburg wieder über 500 Sportlerinnen und Sportler im Ausdauerdreikampf messen.

„Wir freuen uns, dass wir nach zweijähriger Pause wieder einen Triathlon anbieten können“, sagt Jens Achilles aus dem Organisationsteam: „Auch wir mussten mehrfach hinterfragen, wie es mit dem Triathlon weitergehen wird. Es steckt einfach unheimlich viel ehrenamtliche Arbeit hinter so einer Veranstaltung. Nur durch ein gut organisiertes Team und unzählige Helfer ist es möglich, das Rennen auf die Beine zu stellen.“

Sportlich können die Veranstalter wieder einige Spitzenathleten aus dem süddeutschen Raum begrüßen. Im Männerfeld kann ein enger Kampf um den Mehlsack des Bredl-Sprint-Cups erwartet werden. Angeführt von den Ravensburgern um Sebastian Hermann und Moritz Speh verspricht der Kampf um den Sieg viel Spannung mit den Herausforderern Linus Lehnen (Pusch-Data-Team AST Süßen), René Höchenberger (RSC Auto Brosch Kempten) und Jannik Gruber (ASC Konstanz). Dazu kommen Sieger aus vergangenen Jahren mit Maximilian Rhein (ASC Konstanz), Daniel Blum (Trigantium Bregenz) und Rainer Aumann (TV Dettingen/Iller).

Im Frauenfeld scheint sich der Kampf um den Mehlsack vorab schon deutlicher zu prognostizieren. Mit Anne Reischmann (hep Sports Team) kommt die Zehnte der vergangenen 70.3-Weltmeisterschaft ins Flappach zurück. „Ich freue mich besonders auf mein Heimrennen in Ravensburg. Sehr gerne würde ich meinen Sieg von 2016 wiederholen.“, sagt Reischmann. Herausgefordert wird sie unter anderem von der starken Ravensburger Nachwuchsathletin Carla Blankenhorn (DAV Ravensburg), Sigrid Mutscheller (Team Ruhepuls40.de) und Maja Gralki (LTC Wangen).

Neben den Einzelstartern gehen über 30 Staffeln beim Saikls-Staffelcup an den Start. Für die Kinder und Nachwuchsathleten geht es beim TWS-Nachwuchscup um erste Erfahrungen im Triathlon. „Es ist sehr schön, dass wir mit fast 80 Anmeldungen auch den Nachwuchsbereich ansprechen können und so dazu beitragen die Talente von morgen zu entdecken“, meint Lea Hengge die im Orgateam für den Nachwuchscup verantwortlich ist.