Im Ravensburger Stadtgebiet werden bis März Bäume gefällt

Im Stadtgebiet werden nun wieder etliche Bäume gefällt. Die Stadtverwaltung teilt mit, dass es daher in der Zeit bis 1. März 2023 immer mal wieder irgendwo zu Einschränkungen des Straßenverkehrs kommen kann.

Nun sei die Zeit, in der Man laut Bundesnaturschutzgesetz Bäume fällen kann, wie es in einer entsprechenden Mitteilung der Stadt heißt. Bäume, die in Ravensburg gefällt werden, seien sowohl vom Baumschutzbeauftragten als auch von der Baumkommission begutachtet und aufgrund von gravierenden Schäden zur Fällung freigegeben worden.

Kommission unterstützt die Stadt

Die Baumkommission, der Vertreter der Gemeinderatsfraktionen ebenso angehören wie welche von Bund, Nabu, Bürgerforum Altstadt und Stadtverwaltung, unterstützt die Stadt Ravensburg dabei, den Großbaumbestand und wertvolle Gehölzstrukturen in der Altstadt zu erhalten und zu entwickeln. Sie hat eine beratende Funktion. Sie wird über geplante Baumfällungen und die Gründe dafür informiert.

Die nun anstehenden Fällungen entsprächen zudem den Kriterien der Ravensburger Baumschutzsatzung, so die Verwaltung weiter. Darüber hinaus kündigt sie an, dass es für die Bäume, die gefällt werden müssen, größtenteils Nachpflanzungen geben werde.