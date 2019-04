Im Rahmen des Festivals junger Meister beeindrucken Pianisten im Ravensburger konzerthaus

Das Konzert am Ostersonntag im Konzerthaus hat bereits eine längere Tradition. Jedes Jahr treten junge Pianistinnen und Pianisten innerhalb des von der ZF-Kunststiftung geförderten Internationalen Festivals junger Meister auf, das der Pianist und Komponist Peter Vogel alljährlich in Konstanz und rund um den Bodensee ausrichtet – hier zusammen mit dem Südwestdeutschen Kammerorchester Pforzheim. Auch diesmal war das Konzerthaus gut besucht. Die Begeisterung des vorwiegend älteren Publikums über die jungen Talente war groß.

Eigen war das Programm: zwei Meisterwerke der Klavierliteratur von Beethoven und Chopin und dazwischen das Konzert für Klavier und Orchester von Peter Vogel aus dem Jahr 2018. Dazu gab der Festivalleiter gleich zu Beginn in seiner Begrüßung eine Erklärung ab: 2018 sei sein Klavierkonzert in Konstanz uraufgeführt worden, aber damals seien die Klavierteile noch improvisiert angelegt gewesen. Inzwischen habe er sie notiert und sei froh, einen so virtuosen Solisten wie den 1997 in Rom geborenen Jacopo Giovannini dafür gefunden zu haben. Mit seinem Konzert wolle er einen anderen und moderneren Akzent setzen.

Beethoven stand am Anfang, und die 1999 in China geborene, hoch gewachsene Quanlin Wang war die Solistin im Klavierkonzert Nr. 4 G-Dur op. 58 von 1807. Sie wartete in sich gekehrt ab, bis sämtliche Geräusche im Saal verstummten und völlige Stille herrschte. Dann erst setzte sie die Eingangsakkorde, denn dieses Konzert beginnt mit dem Klavier. Sehr konzentriert und ohne große Gesten, aber manchmal mit etwas viel Nachdruck spielte sie den ersten Satz. Auch, was leicht bei jungen Pianisten geschehen kann, etwas zu laut und mit zu viel Kraft.

Anspruchsvolle Kadenz gemeistert

Die lange anspruchsvolle Kadenz meisterte sie mit Bravour; im Zusammenspiel mit dem Orchester hingegen fehlte ein wenig Sensibilität. Im zweiten Satz Andante gewann ein romantisierender Zug die Oberhand, im Rondo vivace konnte Quanlin Wang wieder ihre kraftvolle Virtuosität unter Beweis stellen, die vom Publikum mit großem Applaus bedacht wurde.

Fast eine Stunde war schon vergangen, aber vor der Pause kam nun noch das Klavierkonzert von Peter Vogel zur Aufführung. Der 21-jährige Italiener Jacopo Giovannini erwies sich trotz seiner eher zierlichen Statur als ein Berserker am Klavier, auf das er zu allererst Notenblätter stellte – schließlich kann man ein solch neues und frisch bearbeitetes Werk nicht schon auswendig spielen. Ein durchaus unterhaltsames Stück, gegen die Klangerwartung gebürstet, mit einem lyrischen Zwischenteil, einer sich daraus entwickelnden Jazzsequenz sowie einem abrupten Ende. Darin nicht den Faden zu verlieren, war in der Tat eine Meisterleistung, auch vom Orchester.

Nach der Pause der Prototyp des romantischen Klavierkonzerts, Chopins Nr. 2 in f-moll, um 1829 entstanden. Hier bewies der 1992 in Warschau geborene Pianist Lucas Krupinski nicht nur eine reife Musikalität, sondern auch eine beträchtliche Fähigkeit zum Zusammenspiel mit dem Orchester. Dessen warmer Grundton und die Einzelstimmen litten leider zeitweise unter einer sehr herrischen Pauke. Krupinski spielte die verflixten und schwierigen Figurationen und Ornamente im poetischen mittleren Satz so leichthändig präzise, dass es eine Freude war – auch wenn er im agogischen Spiel manche Sequenz etwas zerdehnte. Im dritten Satz dann brillierte tänzerische Dynamik im Dreivierteltakt, die das Publikum einfach hinriss. Aber noch etwas galt: keine Zugabe, auch wenn die Zuhörer noch so viel Beifall spendeten. Stattdessen gab es Riesenostereier für die drei Solisten.