Im Pokal kassieren die Leprechauns eine Pleite

Die Baseballsaison 2019 hat für den TSB Ravensburg mit einer deutlichen Niederlage begonnen. Im Pokal verloren die Ravensburg Leprechauns gegen die Bühl Blackwoods mit 12:31. In die Bezirksliga startet der TSB am 27. April in Herrenberg.

Zwei Wochen vor dem Saisonstart in der Bezirksliga trafen die Leprechauns auf dem Kunstrasenplatz des TSB auf die Blackwoods aus Bühl (Nahe Baden-Baden). Für die Ravensburger, die in der vergangenen Saison als Teil ihrer Umstrukturierung kein Herrenteam zum Spielbetrieb angemeldet hatten, war das Pokalspiel in erster Linie eine Möglichkeit, den neuen Spielern Erfahrungen unter Wettkampfbedingungen zu ermöglichen. Bei winterlichen Temperaturen und eisigem Wind gingen die Gäste im ersten Spielabschnitt, dem ersten Inning, mit 2:1 in Führung. Im zweiten Inning tauten die Leprechauns auf und führten mit 5:3. In den beiden folgenden Innings erzielten die Leprechauns weitere fünf Punkte, sogenannte Runs. Allerdings nutzte Bühl jeden Fehler der Ravensburger aus und erzielte im dritten und vierten Inning 21 Punkte. Mit dem Stand von 10:24 ging es in den letzten Spielabschnitt. Eine Wende schaffte der TSB nicht mehr und verlor deutlich in 12:31.

Trotz des Ausscheidens aus dem Pokal nahm TSB-Trainer Stefan Janezic einige Erkenntnisse für die neue Saison mit. Die Zugänge harmonisieren mit den erfahreneren Spielern und der neue Starting Pitcher Nico Schendel warf sein erstes Strike-out. Die Bezirksligasaison beginnt für die Baseballer des TSB am 27. April in Herrenberg. Um 11 Uhr wird erst die Ravensburger Jugendmannschaft in der Jugend-Landesliga spielen, anschließend trifft die Herrenmannschaft der Leprechauns um 15 Uhr in der Bezirksliga auf die Spielgemeinschaft aus Herrenberg und Nagold.