Im Oktober gibt es wieder einen roten Teppich in Ravensburg

Trotz Pandemie und Einschränkungen hinsichtlich Teilnehmerzahl, Abstand und Maskenpflicht hatten 2021 zum ersten Mal die Filmtage Oberschwaben ihren erfolgreichen Anfang im Kinozentrum Frauentor genommen. Nun hat die Initiatorin und Festivalleiterin Helga Reichert die Erfahrungen und Erkenntnisse des vergangenen Jahres gebündelt und ihre Pläne für dieses Jahr vorgestellt.

Es fand sich ein kleiner Kreis von interessierten Kinofreunden im Spitalgarten zusammen, um Reicherts Ausblick auf das diesjährige Festival zu folgen. So glich der Abend unter dem Titel „Wir bleiben präsent! – Risiken und Chancen eines Kinofestivals in digitalen Zeiten“ auch weniger einem frontalen Vortrag als einem Gespräch.

Helga Reichert, Juristin und Schauspielerin, hatte seit 2008 ihren Mann Adrian Kutter, Gründer und Leiter der bekannten Biberacher Filmfestspiele von 1979 bis 2018, unterstützt; sie ist selbst eine filmbegeisterte Netzwerkerin und mit vielen aus der Filmbranche bekannt. 2019 war sie von den Mitgliedern des Vereins Biberacher Filmfestspiele, der seit 2003 die Biberacher Filmfestspiele veranstaltete, zur Intendantin gewählt worden. Wegen unterschiedlicher Vorstellungen über den Vertrag kam es zum Bruch, und Reichert gründete 2021 die Filmtage Oberschwaben in Ravensburg, die Filme aus Deutschland, Österreich und der Schweiz zeigen.

Mit großem Erfolg: Sechs Preise wurden 2021 vergeben und der 38 Minuten-Kurzfilm der deutsch-schweizerischen Regisseurin Maria Brendle „Ala Kachuu – Take and Run“ erhielt nicht nur den Preis für den besten Kurzfilm, sondern wurde sogar 2022 für den Kurzfilm-Oscar nominiert.

Kinoerlebnis ist stärker als Streaming

Aber zurück zum Thema: Schließlich ist Corona zu Omikron geworden und das Thema Ansteckungsgefahr bei größeren Menschenansammlungen in Räumen durchaus noch nicht gelöst, auch wenn es keiner mehr hören will. Also wie steht es mit dem digitalen Ersatz per TV oder Streamingdiensten? Kann das alles ein Kino-Festival mit einer Fülle von neuen Filmen aus allen Genres, mit den vielen menschlichen Begegnungen und Eindrücken ersetzen?

Nein, sagt Helga Reichert ganz klar. Das gemeinsame Berührtsein, das gemeinsame Erlebnis im Kino ist vor allem bei einem Festival, wenn neue unbekannte Filme zu sehen sind, unendlich viel stärker als beim Streaming, bei dem man auch mal einfach weiterzappt. Natürlich stellt auch die Organisation eines Hybrid-Filmfestivals die Veranstalterinnen und Kinobetreiber vor einen Haufen weiterer Probleme – man habe dann eben „zwei Festivals statt nur einem“ zu organisieren, sagt die Festivalleiterin.

Virtuell und buchbar

Sie selbst nutzt als Netzwerkerin zur Vorauswahl der im Oktober zu sehenden Filme – 35 Filme aus den Sparten Spielfilm, Fernsehfilm, Doku, Kurzfilm, Kinder- und Jugendfilm – natürlich digitale Möglichkeiten und macht sich auch über zusätzliche digitale Formate Gedanken für diejenigen Interessierten, die nicht zum Festival kommen können.

Vorstellbar wäre zum Beispiel ein weiterer virtueller Kinoraum, der für die vier Tage Festival zu bestimmten Zeiten zu buchen wäre. Das findet auch das anwesende Publikum sinnvoll. Für das nächste Jahr sind auch Filmvorführungen im barrierefreien Weingartener Kulturzentrum Linse geplant. Und der ehemalige Berlinale-Direktor Dieter Kosslick hat versprochen, im Oktober dabei zu sein; 2021 hat er seine Autobiografie „Immer auf dem Teppich bleiben“ publiziert.

Man darf also wieder neugierig sein auf den Oktober: Dieses Jahr finden die Filmtage Oberschwaben eine Woche früher statt, es gibt an vier Tagen 35 Filme zu sehen, 40 Vorstellungen und 50 Filmschaffende zu erleben. Ravensburg kann sich freuen. Wie sagte noch Maria Brendle nach den vielen Auszeichnungen für ihren Kurzfilm „Ala Kachuu – Take and Run“ über eine junge Kirgisin, die studieren will, aber Opfer eines Brautraubs wird, und nach der Oscar-Nominierung? „Im Grunde ist es egal, ob Ravensburg oder Hollywood, Hauptsache, der Film wird gemocht!“