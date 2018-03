Im Notfall werden Chirurgen aus St. Gallen eingeflogen

Kinderchirurgen des Ostschweizer Kinderspitals in St. Gallen operieren künftig in ausgewählten Notfällen Frühgeborene am St.-Elisabethen-Klinikum (EK) in Ravensburg. Laut einer Pressemitteilung des EK erfüllt die Klinik damit eine wichtige Voraussetzung für die höchste Stufe in der Versorgung von Frühchen.

„Eine kinderchirurgische Bereitschaft rund um die Uhr zählt zu den Anforderungen an Level I in der Frühgeborenenversorgung“, erläutert Chefarzt Andreas Artlich. Vier bis fünf solcher Notfälle gibt es pro Jahr am EK. Viel zu wenig, um ein mehrköpfiges kinderchirurgisches Team selbst vorzuhalten. Deshalb hat das EK einen Kooperationspartner gesucht und in nächster Nähe, in St. Gallen, gefunden. Das Ostschweizer Kinderspital erfüllt in der Kindermedizin die Kriterien einer Maximalversorgung und verfügt über ein großes kinderchirurgisches Team.

Bei einer Übung haben die Schweizer Ärzte mit dem Team des EK den Notfalleinsatz bis ins kleinste Detail durchgespielt, heißt es weiter in dem Pressetext. „Hubschrauber landet in zehn Minuten“, ruft Artlich in den Eingriffsraum. Dort steht das Team der Ravensburger Kinderklinik um einen Inkubator. Anstelle eines kleinen Kindes liegt in der Mitte eine mit Monitorkabeln, Gefäßzugängen und Kathetern verkabelte Puppe. Die Kinderchirurgen in St. Gallen werden per Telefon alarmiert.

Acht Minuten dauert der Flug mit dem Hubschrauber über den Bodensee. Eingesetzt werden Maschinen der Schweizerischen Rettungsflugwacht, da deren Helikopter auch bei Nacht fliegen können. Thomas Krebs, Chefarzt der Kinderchirurgie in St. Gallen, betritt in Begleitung von zwei Facharztkollegen den Gang zur Kinderintensivstation des EK.

Kurze Begrüßung, dann ein Blick in den Eingriffsraum. Michael König, Oberarzt der Ravensburger Kinderklinik, erläutert den Kollegen kurz und knapp, worum es bei dem Frühchen geht. Jedes noch so kleine Detail wird durchgespielt. Wenn die Schweizer für den ersten Notfall auf dem EK-Dach landen, muss jede Kleinigkeit vorbereitet sein. Nach getaner Arbeit wird das Team aus der Schweiz im Ernstfall wieder nach St. Gallen zurückkehren. Die Nachsorge des Kindes ist wieder Sache der Ravensburger.