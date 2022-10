Im nächsten Derby soll die Siegesserie der Ravensburg Rams halten

Die Ravensburg Rams treten in der Handball-Bezirksliga zum nächsten Derby beim starken Aufsteiger HSG Langenargen-Tettnang an. Spielbeginn in der Sporthalle im Sportzentrum Langenargen ist um 20 Uhr.

Nach fünf Jahren Bezirksklasse schaffte das Team von Clemens Balle den ersehnten Aufstieg und startete gleich furios in die neue Saison. Mit 30:19 wurde am ersten Spieltag Laupheim II nach Hause geschickt, ein deutliches Zeichen für die Qualität der Mannschaft. Zentraler Mittelpunkt des Spiels der HSG ist Noah Göppinger. Die Rams müssen laut Mitteilung versuchen, seinen Wirkungskreis deutlich einzuschränken.

Während die Spielgemeinschaft erst ein Spiel absolviert hat, haben die Ravensburger bereits drei Spiele gewonnen und fahren als Tabellenführer an den Bodensee. Wie zuletzt muss Trainer Manuel Kuttler wieder personelle Veränderungen vornehmen. Neben dem verletzten Valentin Ehrat wird Justin Trommeshauser fehlen, dafür ist Julian Langlois wieder mit im Team und vielleicht reicht es auch bei Felix Ewert schon wieder für einen Einsatz. Die Rams wollen an die Leistung der siegreichen Spiele anknüpfen und ihre Serie ausbauen. Wenn die Mannschaft weiter die Vorgaben des Trainers diszipliniert umsetzt, stehen die Chancen gut.