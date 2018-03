Im Mittelpunkt steht die Musik

Nach der Premiere 2003 kommt das baden-württembergische Landesjazzfestival im Herbst 2019 erneut nach Ravensburg. Zweieinhalb Wochen lang geht es im Schussental dann um den Jazz. Doch auch viele andere kulturelle Ausdrucksformen werden in das Festival integriert.

Veranstalter ist der rührige Ravensburger Verein Jazztime, der auch die Ravensburger Jazznacht und das Trans 4 Jazzfestival ins Leben rief. Vom 6. bis 24. November 2019 wird das Landesjazzfestival stattfinden. Die Vorbereitungen laufen längst, vor allem bei der Suche nach Sponsoren. Denn obwohl die Veranstaltung den Namen Landesjazzfestival trägt, fördert das Land Baden-Württemberg sie nur mit 10 000 Euro. Damit kann man keine großen Sprünge machen.

Derzeit hat Gerhard Reuther, Vorstand des Vereins, 100 000 Euro an Sponsorengeldern eingesammelt. Die Hälfte davon kommt von der Stadt Ravensburg, Weingarten gibt 10 000 Euro, weitere Geldgeber sind Unternehmen wie die Kreissparkasse oder CHG. Hinzu kommen private Spender. 120 000 Euro will Reuther insgesamt einsammeln, damit - zusammen mit den Eintrittsgeldern - die Kosten von voraussichtlich rund 200 000 Euro gedeckt werden können.

Während manche Jazzclubs als Ausrichter des Landesfestivals nur zwei oder drei Konzerte veranstalten, sind die Ravensburger ehrgeiziger. „Es wird viele Verknüpfungen mit anderen Kunstformen geben“, sagt Vereinsmitglied Thomas Fuchs. Angedacht sind unter anderem Bandwettbewerbe, Vorträge, Kunst- und Fotoausstellungen, Theater, Schülerkonzerte, Workshops, ein Jazz-Talk sowie Verbindungen in die Bereiche Literatur, Tanz und Film.

Im Mittelpunkt steht aber natürlich die Musik. Das Trans 4 Jazzfestival wird 2019 in das Landesfestival integriert und die Zahl seiner Konzerte erweitert. Welche Künstler auftreten werden, ist im Moment noch nicht spruchreif. Thomas Fuchs sagt aber: „Es werden wieder Kracher dabei sein.“ Wie immer habe man den Anspruch, Top-Stars ins Schussental zu locken.

Die Ausgangslage ist also eine andere als beim ersten Ravensburger Landesjazzfestival im Jahr 2003. Damals war der Verein noch jung. „Wir haben natürlich heute viel mehr Erfahrungen und ein ganz anderes Netzwerk, auf das wir bauen können“, so Fuchs. Doch auch schon vor 15 Jahren erfuhr der Verein einen „sensationellen Zuspruch“, wie Gerhard Reuther meint. Beim damals größten Musikfestival in der Region kamen an zehn Tagen 6000 Besucher. 290 Musiker aus neun Ländern traten auf.

Ein Top-Act des Festivals steht für 2019 schon fest: Am 23. November tritt das Bundesjazzorchester im Schussental auf. Das ist das Jugendjazzorchester der Bundesrepublik Deutschland. Sein Zweck ist die Spitzenförderung des Jazznachwuchses. Für dessen Leiter Jiggs Whigham ist der Auftritt in Ravensburg zugleich sein Abschlusskonzert.