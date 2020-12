Im Livestream: Weihnachtskonzerte aus dem Schloss Achberg

Acht Musiker, die gemeinsam musizieren. So sieht das Bild mit den acht verschiedenen Kameraperspektiven auf den ersten Blick aus. Aber wenn man genauer hinblickt, befindet sich jeder Musiker auf der anderen Seite der Kameras ganz allein in einem Raum.

Was ihre sieben Kollegen so treiben, sehen sie nicht. Sie hören es nur – über Kopfhörer. Wie soll da am Ende ein vernünftiges Konzert herauskommen?

„Die waren alle ganz schön angespannt deswegen“, erinnert sich Robert Huber, der im Ravensburger Kulturverein „Kapuziner“ für das Programm verantwortlich ist. Letzten Endes war es seine Idee, die Musiker des Ensembles "Ponticelli" und weiterer Gruppen im Schloss Achberg in die Lage zu versetzen, um eine Reihe corona-konformer Weihnachtskonzerte aufzunehmen.

Kulturschaffende aus Oberschwaben veröffentlichen im Internet ihre Weihnachtskonzerte. Für eine Aulendorfer Gruppe wird es fast der einzige Auftritt sein – ausgerechnet in ihrem Jubiläumsjahr. Am 26.12. gibt es ab 16:00 Uhr im Internet die Weihnachtskonzertübertragung.

Sie sollen am zweiten Weihnachtsfeiertag unter anderem auf schwäbische.de im Stream zu sehen sein.

„Blasmusiker und Vokalensembles hat es sehr hart getroffen mit den Corona-Verordnungen“, erklärt Huber, „seit fast einem Jahr dürfen die ja nicht einmal mehr richtig proben. Und jetzt wurden sie bei ihrem ersten richtigen Auftritt seit März auch noch aufgezeichnet.“ Am Ende aber habe der Tenor gelautet: „Das war einfach nur schön, mal wieder gemeinsam zu musizieren.“

Die acht Musiker aus dem Bild sind die Gruppe Ponticelli aus Aulendorf.

Die Aufzeichnung ist so etwas wie das große Finale einer wegen Corona geplatzten Jubiläumssaison. Am Ostersonntag vor 20 Jahren traten Ponticelli das erste Mal gemeinsam auf und im Jahr ihres 20. Bestehens im Grunde gar nicht mehr.

Deswegen haben sie bei der Weihnachtskonzert-Aktion mitgemacht. „Für eine Flache Wein und ein bisschen Spritgeld“, erklärt Programmleiter Huber vom Kulturverein. Die Förderung, die das Projekt von der Kulturstiftung des Zweckverbands Oberschwäbische Elektrizitätswerke (OEW) erhalten hat, ging fast vollständig für die Leihe der Technik und ein paar wenige Aufwandsentschädigungen drauf.

„Wir versuchen einfach nur, ein bisschen was Kulturelles auf die Reihe zu kriegen“, erklärt Huber die Hintergründe. Wie schlecht es um die Kultur bestellt ist, wisse mittlerweile jeder. Das Kulturzentrum Kapuziner habe seit März keine Veranstaltungen mehr organisieren dürfen. „Bei uns geht es jetzt um die Existenz“, sagt Huber, „auf uns kommen harte Zeiten zu.“

Im ersten Lockdown, im März, sei die Idee der Onlineplattform „Die Streamerei“ geboren worden. Damit wollte man wenigstens die Sichtbarkeit der örtlichen Kulturschaffenden aufrecht erhalten: Konzerte und andere Kulturprogramme werden dort live übertragen.

Techniker Florian Dobler bei der Aufzeichnung des Posaunenquartetts Tromposi: Matthias Stärk aus Wangen, Klaus Merk aus Bad Wurzach, Frank Martin aus Ochenhausen und Karl Bertsch aus Laupheim. (Foto: Die Streamerei)

Mit dem zweiten Lockdown haben Robert Huber und seine Mitstreiter die Streamerei nun wieder aktiviert. Wenn schon fast nichts möglich ist, ist das Bisschen schon eine Menge. Fünf Weihnachtskonzerte wurden also aufgezeichnet – mitsamt Hygiene-Konzept.

Das erforderte, dass jeder Musiker in einem eigenen Raum auftritt, um hundertprozentige Kontaktlosigkeit zu gewährleisten. Ravensburgs Landrat Harald Sievers sagte Unterstützung zu und ermöglichte die Nutzung des Schloss‘ Achberg. Und mit der Schirmherrschaft wurde auch die Kulturförderung möglich, die wiederum die Technik möglich machte.

Aus den geplanten fünf Gruppen wurden dann zwar nur vier. Aber die sind jetzt alle Konzerte aufgezeichnet und verarbeitet und sollen am 26. Dezember ab 16 Uhr kostenlos veröffentlicht werden: Auf der Streamerei, in den sozialen Kanälen des Landratsamtes Ravensburg und auch auf Schwäbische.de.

Zu sehen sein werden:

16:00 Ponticelli Ensemble

17:00 Brass-Quartett

17:30 diapasón

18:00 Tromposi

18:30 Ende