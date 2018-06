Im Laufrad über den Marienplatz flitzen

Mit dem Ravensburger Altstadtrennen hat der KJC Ravensburg seit Langem wieder ein Radrennen für den Nachwuchs mitten in der Innenstadt ausgerichtet. Alles drehte sich um den Radsport. Bei den Lizenzrennen der U13, U15 und U17 waren vor allem Fahrer der Rad-Union Wangen erfolgreich.

Ob es eine Neuauflage oder Fortführung des Altstadtkriteriums war, darüber lasse sich mit einem Augenzwinkern streiten, meinte Tobias Hübner, Abteilungsleiter des KJC Ravensburg. Der Radsport hat jedenfalls Tradition in Ravensburg, sei es an der Kuppelnau oder über Jahre mit dem Profiradrennen während der Eurobike. „Wir bleiben bei neu, vielleicht mit altbewährten Teilen“, sagte Hübner.

Beim Schüler-Radsporttag bestand die Möglichkeit, dass Kinder ohne Lizenz und Verein mit Startnummer über den Marienplatz fahren durften. Mitmachen und schnuppern lautete hier die Devise – alle Starter wurden mit Medaille und eigener Startnummer geehrt. Vom Laufrad angefangen bis hoch zur U13 nutzten viele junge Radfahrer diese Möglichkeit. Gerade die Rennen der Kleinsten auf einer 500-Meter-Runde waren für Zuschauer wie Veranstalter ein Höhepunkt.

Mitten durch die Altstadt

Der Marienplatz hatte sich schon damals bei den Profis beim Altstadtkriterium bewährt. „Die Strecke und Kulisse ist attraktiv für Rennfahrer und Zuschauer, organisatorisch allerdings auch eine Herausforderung“, sagte Hübner. Die Lizenzsportler fuhren eine Runde über den Marienplatz, dann über den Gespinstmarkt, die Herren- und Kirchstraße sowie zurück auf den Marienplatz. Die Schüler kürzten mit direktem Weg über die Kirchstraße ab. Laufräder sowie alle unter fünf Jahren durften vom Frauentor 200 Meter unter Applaus absolvieren.

Sportlich gab es vor allem in den Lizenzrennen der U15 und U17 packenden Rennsport zu sehen. Geschwindigkeit und Taktik kamen hier den Großen schon sehr nahe. Im U17-Lizenzrennen über 55 Runden mischte in Leo Albrecht vom RV Weingarten auch ein Einheimischer bis zuletzt vorne mit. Albrecht belegte am Ende hinter Moritz Bader aus Bad Waldsee und Erik Weggemann (beide RSC Biberach) Rang drei. Im U15-Rennen der Fahrerinnen gab es durch Heidi Lutz vom KJC als Zweite ebenfalls einen lokalen Erfolg. Die Schülerrennen der U13 sowie U11 waren mit 20 Kindern am besten besetzt. Während in den Lizenzrennen nur Rennräder erlaubt waren, stand hier von Rennrad, Mountainbike bis Schulrad mit Schutzblech und Gepäckträger alles am Start.

Lob aus Bayern

„Wir sind wirklich sehr zufrieden“, sagt Mitorganisator und Mountainbikeprofi Daniel Gathof vom KJC. Das Bild habe gestimmt und auch sportlich habe es tolle Rennen gegeben „Jeder ist auf seine Kosten gekommen. Für ein Nachwuchsrennen waren wir gut besucht, auch wenn der eine oder andere vielleicht etwas mehr Zuschauer oder Teilnehmer erwartet hatte. Aber da muss man auch realistisch sein, es war immer noch ein Event für Kinder. Lieber haben wir hier Potenzial und Ideen, anstatt dass organisatorisch etwas bei der Premieren-Auflage nicht geklappt hätte.“

Das größte Lob kam laut Gathof aus dem bayerischen Irschenberg. Eltern hatten sich drei Stunden ins Auto gesetzt, um mit ihren Töchtern in Ravensburg am Start zu stehen. Und diese hätten die Stadt gut gelaunt wieder verlassen und versprachen, 2019 ganz Bayern mitbringen zu wollen. „Endlich fahren wir mal dort, wo wir es auch verdient haben. Innenstadt statt leeres Industriegebiet, Siegertrikots für die Gewinner der Rennen und eine Ehrenrunde im Cabrio. Das gibt es sonst nur bei den Profis“, lautete das Fazit der bayerischen Familie.