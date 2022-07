Im Landkreis Ravensburg wird das Wasser in Flüssen und Seen knapp

Viel Sonne, hohe Temperaturen – aber so gut wie kein Regen in Sicht: Die Wetterprognose für die nächsten zwei Wochen lässt beim Landratsamt die Alarmglocken klingeln. Weil die Gewässer im Landkreis Ravensburg schon jetzt nur noch wenig Wasser führen, verbietet die Behörde vorerst die Entnahme von Wasser aus Seen und Flüssen.

Hintergrund: Aufgrund der anhaltenden Trockenheit werde die Gewässerökologie beeinträchtigt, so das Landratsamt. Das immer wärmer werdende Wasser setze Fischen, Kleinlebewesen und Wasserpflanzen zu. In Weihern reduziere sich zudem der Sauerstoffgehalt. Der geringere Zufluss aus Flüssen und Bächen führe laut Landratsamt zu „extremen Erwärmungen“ in Weihern und Seen.

Bald ist der niedrigste Pegel seit 40 Jahren erreicht

Da der Pegel in vielen Gewässern mittlerweile kritische Ausmaße erreicht habe und der Vorhersage-Pegel etwa von Wolfegger Ach oder Unterer Argen laut Landratsamtssprecherin Julia Moosherr auf den niedrigsten Wert seit 40 Jahren zusteuere, zieht die Behörde nun die Reißleine: Sie beschränkt ab sofort den sogenannten wasserrechtlichen Gemeingebrauch.

Das bedeutet: Zunächst bis 8. August ist es verboten, Wasser zu eigenen Zwecken aus einem Bach oder See zu entnehmen. Es gibt lediglich zwei Ausnahmen: Vieh zu tränken und in Handgefäßen Wasser zu schöpfen, ist weiterhin erlaubt. Betroffen von dem Verbot sind vor allem Landwirte, die mit Wasser aus Seen oder Weihern ihre Felder oder Obstplantagen bewässern. Das Landratsamt stellt klar, dass das Verbot auch für Personen und Firmen gilt, die eine behördliche Erlaubnis für die Wasserentnahme haben.

Bußgeld kann bis zu 10.000 Euro betragen

Selbst wenn es an den jeweiligen Entnahmestellen so aussieht, als ob noch ausreichend Wasser vorhanden sei, darf man sich dort aktuell nicht bedienen. Wer es dennoch tut, dem kann ein Bußgeld von bis zu 1o.000 Euro blühen.

Sollte es nach dem 8. August so trocken bleiben wie bisher, könnte das Entnahmeverbot verlängert werden, kündigt das Landratsamt an.

Grundwasserpegel sinkt

Auch das Grundwasser ist derzeit niedrig – laut Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) in Karlsruhe sind die Grundwasservorräte niedriger als etwa im Juni 2021. Die LUBW geht davon aus, dass die Grundwasserstände weiter sinken und sich im Herbst keine Vorräte in nennenswertem Umfang neu bilden. Die Wasserversorgung von Haushalten sei jedoch gesichert, heißt es aus Karlsruhe.