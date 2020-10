Im Konzerthaus wird der „Bergkristall“ gespielt

Die Novelle „Bergkristall“ von Adalbert Stifter ist von Christian Schönfelder als Bühnenstück für Kinder ab sieben Jahren bearbeitet worden. Die Württembergische Landesbühne wird das Kindertheater am Donnerstag, 29. Oktober, um 15 Uhr im Konzerthaus aufführen. Die Veranstaltung findet im Rahmen des Kinderherbstes statt, so die Ankündigung der Stadt. Adalbert Stifters Erzählung „Bergkristall“ handelt von einem großen Abenteuer zweier Geschwister und ist zugleich eine Geschichte über das Fremdsein und die Kraft des Zusammenhalts, in dem ein sagenumwobener Berg ein kleines Dorf von der nächstgelegenen Stadt trennt. „Städter“ und „Dörfler“ beäugen einander mit großem Misstrauen. Das spüren auch Konrad und seine kleine Schwester Sanna, denn ihre Mutter stammt aus der Stadt und der Vater aus dem Dorf. Als ihre Mutter wieder in die Stadt zieht, müssen Konrad und Sanna jede Woche den gefährlichen Weg über den Berg auf sich nehmen, um sie zu besuchen. An Heiligabend werden sie dabei von einem Schneesturm überrascht, der sie sich im Gebirge verirren lässt. Doch dann stoßen die beiden auf das Geheimnis des Schneeberges. Tickets zu fünf (Kinder), sieben (Erwachsene) und 19 Euro (Familien) gibt es online bei der Tourist Information Ravensburg, Telefon 0751/ 82800, und unter tickets.schwäbische.de. Foto: Björn Klein