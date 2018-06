Im Kastenwagen in die Bretagne

Zum Auftakt der Literatur- und Kabarett-Reihe „19 Uhr Ittenbeuren“ hat der Krimiautor Joachim Rangnick aus seinem neuesten Roman „Fürchte deinen Bruder“ gelesen. Und wie versprochen war die Stube bei Hausherr Peter Frey bestens gewärmt, das Publikum schien handverlesen und ein mit einer cremigen Stimme gesegneter Rangnick ließ gerne daran teilhaben, wie seine Geschichten entstehen und was sie mit ihm machen.

„Schreiben Sie“, empfiehlt Joachim Rangnick nachdrücklich: „Schreiben Sie! Ich fühle mich dadurch außerordentlich geerdet. Und ich brauche keinen Therapeuten.“ Spricht’s und beginnt zu erzählen. Von Robert Walcher, seinem Protagonisten seit nunmehr zehn Krimibänden, von dessen Kater Bärendreck, der sich so gerne in der Gülle wälzt, der Tochter mit dem antiquierten Namen Irmi und deren betörend schönen Kollegin Elena. „Elehna“, wie Rangnick sagt. Und man kann spüren, dass diese Figur etwas Besonderes ist. Für Rangnick wie für sein Alter Ego Walcher. „Der ist Investigativjournalist, einer, der seine Nase in Eiter- und Pestbeulen steckt“, umreißt Rangnick die ganz und gar nicht windschnittige Figur seines Helden.

Gäste sind Wiederholungstäter

Aber es hat den Anschein, als seien die etwa 30 Gäste am Montagabend zum guten Teil Wiederholungstäter in Sachen Rangnick-Lesung. Nicht, dass Rangnick mit dem Nachwort zu lesen beginnt und darin so provokante wie problematische Fragen stellt wie „Der Vatikan und die CIA machen keine gemeinsame Sache. Oder doch?“ irritiert die Zuhörer. Und auch nicht, dass er zum Lesen praktisch im Dunkeln sitzt, lediglich ein einzelner, diffuser Lichtstrahl die Buchseite und seinen Schoß erhellt. Ab und zu kratzt sich Rangnick mit einer Fingerspitze sachte an der rechten Schläfe, hin und wieder verhaspelt er sich bei einer Endung. Aber so selbstverständlich er das Wort „Signet“ anstelle von „Zeichen“ benutzt, so unbeeindruckt liest er weiter.

Recherche macht dem Autor Spaß

Dass er tatsächlich der glänzende Rechercheur ist, als den Peter Frey ihn zu Beginn des Abends lobt, das zeigt Rangnick bei etlichen Exkursen in die Wissenschaft. Wo die europäischen Landgrenzen während der letzten Eiszeit verliefen, hat Rangnick recherchiert, die Menhire in der Bretagne mit seinem Co-Autor Jörg Bauer besucht, sich in die Keltenforschung praktisch hineingewühlt. Und das Wichtigste: „Ich habe so viel Spaß dabei“, erklärt der einstige Grafiker und wirft mit flinker Hand Skizzen auf ein Flipchart.

„Haben Sie noch Zeit?“, fragt Rangnick eins ums andere Mal seine Zuhörer, wenn er Sorge hat, er könne langweilen. Die aber haben Zeit und Muße, lassen sich ebenso gerne mitnehmen in die Vergänglichkeit und Wiederkehr des Lebens wie in die kuschelige Enge des schwarzen Wohnmobils, in dem Walcher mit dem traumhaften Frauenzimmer Elena auf der Suche nach der Wahrheit ist. In der Bretagne übrigens.