Im Interview: Das ist Taldorfs neue Ortsvorsteherin Regine Rist

Mitten im Corona-Lockdown hat am 1. Januar Regine Rist ihr neues Amt als Ortsvorsteherin von Taldorf angetreten.

Wie sie trotz Kontaktbeschränkungen ihre Aufgaben in Angriff genommen hat und welche thematischen Schwerpunkte sie dabei setzt, hat sie im Gespräch mit unserem Mitarbeiter Anton Wassermann dargelegt.

In Ihrer Rede nach Ihrer Vereidigung haben Sie bereits die Themen aufgelistet, die Ihnen besonders am Herzen liegen. Dabei nannten Sie an erster Stelle den Klimaschutz. Warum?

In Bad Waldsee hatte ich einige Jahre die Stadtwerke geleitet und dabei gelernt, dass auch eine Kommune gute Möglichkeiten hat, den Klimawandel zu bekämpfen. Das gilt für die Gestaltung von neuen Wohngebieten und ihre Energieversorgung, aber auch bei der Gebäudeheizung und Wärmedämmung in bestehenden Gebäuden. Auch in der Gestaltung von Verkehrswegen und im öffentlichen Nahverkehr haben die Kommunen Möglichkeiten, nachhaltig etwas für den Klimaschutz zu tun.

Da sind wir gleich beim Thema Wohnen.

Damit habe ich mich bereits als Ortsvorsteherin in Schmalegg intensiv befasst. Wir haben im Schussental wenig Flächen, aber eine große Nachfrage nach Wohnraum, vor allem bezahlbarem. Das gilt gleichermaßen für Einfamilienhäuser wie für den Geschosswohnungsbau.

Hier haben die Ortschaften mehr Möglichkeiten als die Kernstadt. Es kommt darauf an, allen Menschen, die hier bleiben oder sich neu niederlassen wollen, die Möglichkeit dazu zu eröffnen und gleichzeitig den Erfordernissen des Umweltschutzes gerecht zu werden.

Da lohnt es sich, kluge Konzepte zu erarbeiten, auch wenn die Zeit knapp ist. Beim Thema Ortsmitte Bavendorf beispielsweise können wir bereits auf der Basis einer konkreten Planung ins Detail gehen. Hier entsteht ja nicht nur ein neues Rathaus, sondern auch neuer Wohnraum. Innerhalb des gesteckten Rahmens haben wir durchaus noch Gestaltungsspielraum.

Ein hoch emotionales Thema in der Ortschaft ist die Frage, ob der Schulstandort in Taldorf erhalten bleibt oder nicht. Wie wollen Sie diesen Konflikt angehen?

Mein Ziel ist es, dem Ortschaftsrat so viele Fakten und Informationen an die Hand zu geben, dass er eine fundierte Entscheidung treffen kann. Dabei ist eine Fülle an Aspekten zu beachten, unter anderem die Bevölkerungsentwicklung. Es müssen gesetzliche Rahmenbedingungen beachtet werden. Aber zunächst einmal gilt es, die Bedürfnisse der Menschen auszuloten und genau abzuwägen, welche Folgen die eine oder andere Entscheidung nach sich ziehen wird.

Ich werde daher das Gespräch suchen mit den Eltern – auch den Kindergarteneltern –, mit den Vereinen, den Lehrkräften und der Schulverwaltung. Aber auch die Kostenfrage spielt natürlich eine gewichtige Rolle. Am Ende muss die bestmögliche Lösung gefunden werden.

Welchen zeitlichen Rahmen stellen Sie sich dabei vor?

Wir wissen nicht, welche Hindernisse uns Corona bei den erforderlichen Einzelgesprächen in den Weg legen wird. Aber ich hoffe, wir werden im Sommer so weit sein, dass wir einen Workshop abhalten können, bei dem alle Zahlen und Fakten auf dem Tisch liegen und gegeneinander abgewogen werden können.

Es muss am Ende eine fundierte Entscheidung herauskommen, mit der es uns gelingt, die Bevölkerung mitzunehmen. Mir ist bewusst, dass wir nicht alle Wünsche erfüllen können. Aber die Entscheidung muss eine fundierte Basis haben.

Wie intensiv konnten Sie sich bereits in Ihre neuen Aufgabenfelder einarbeiten?

In meiner kurzen Zeit als Ortsvorsteherin in Schmalegg hatte ich bereits Gelegenheit, mich mit den Gegebenheiten der anderen Ortschaften vertraut zu machen. Außerdem hat mich mein Vorgänger Vinzenz Höss über viele Details intensiv informiert.

Aber ich muss die Ortschaft erst einmal gründlich erkunden und die Örtlichkeiten kennenlernen, mit den Menschen vor Ort ins Gespräch kommen. Das ist jetzt natürlich erschwert. Aber diese Zeit will ich mir nehmen, sobald wieder mehr Kontakte möglich sind. Das Rathaus-Team arbeitet jetzt auch größtenteils im Homeoffice. Das klappt erstaunlich gut, weil alle jederzeit erreichbar sind. Aber die Kommunikation leidet natürlich, wenn man bei jeder Frage erst zum Telefonhörer greifen muss. Dennoch bin ich guter Dinge, dass wir gut über diese schwierige Zeit kommen werden.