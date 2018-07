„Im Internet kann man nicht probieren“

Der Süden Deutschlands ist eine Region, in der die Genussfreude sehr ausgeprägt ist. Den Weinhändlern Eva und Wolfgang Tafel aus Ravensburg ist deshalb auch in Zeiten von Fast food, Lieferservice per Knopfdruck und Getränken „to go“ nicht bange um ihre feine Weingalerie in der Herrenstraße. „Im Internet kann man halt nicht probieren“, sagt Wolfgang Tafel nach 30 Jahren im eigenen Geschäft.

Damit das Erfolgsmodell der Tafels auch weiterhin Erfolg hat, braucht es trotzdem ein paar Voraussetzungen. Wolfgang Tafel hat sich deshalb in den vergangenen Jahren immer wieder in die Ravensburger Stadtentwicklung eingemischt. Dass beispielsweise Geschäfte in der Innenstadt auch weiterhin mit dem Auto für die Kunden erreichbar sein müssen, ist ihm ein Anliegen: „Wenn jemand zwei oder drei Kisten Wein kaufen möchte, kann man sich vorstellen, was das Thema Auto für uns bedeutet. Erreichbarkeit ist für uns lebensnotwendig.“

Für alles andere sorgen die Tafels seit 1988 selbst: Als Vermittler zwischen Erzeuger und Kunde verstehen sie sich, wollen mit einem Wein immer auch etwas über dessen Kultur und Hintergrund weitergeben. Wolfgang Tafel: „Wenn man die Personen dahinter und ihre Geschichte kennt, dann versteht und schmeckt man einen Wein doch ganz anders.“ Die Tafels arbeiten deshalb fast nur mit privaten Weingütern zusammen, die Geschäftspartner sind häufig längst zu guten Freunden geworden. „Da wird bei einem Einkauf das Geschäft schon mal zu einem Fest.“

Auf den persönlichen Kontakt setzen die Ravensburger Weinhändler auch in der Kundenberatung: „Weinkauf ist Vertrauenssache“, sagt der Chef. Zu den Kunden gehört übrigens auch die jüngere Generation, gerade für diese sei Genuss wieder ein großes Thema. Dabei ändern sich die Moden mit den Jahren. „Anfangs haben wir kistenweise Tequila verkauft, dann kam die Caipirinha-Phase, dann wollten alle Whisky, jetzt ist gerade Gin oder Lillet angesagt“, berichtet Wolfgang Tafel. Prosecco hat die Galerie vor 30 Jahren noch nicht einmal im Angebot gehabt. Bei den Weinen gehen derzeit Barolo und Primitivo besonders gut.

Immer wieder richten die Tafels auch kleine, feine Veranstaltungen aus. Da wird dann Wein musikalisch interpretiert oder in Gemälde übersetzt. Zum Jubiläum war gerade Virginie Taittinger aus der gleichnamigen französischen Champagner-Dynastie zu Gast in der Herrenstraße, mit Gespräch und Verkostung. Das ist auch nicht im Internet zu haben.