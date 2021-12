Im Haus St. Meinrad in Ravensburg steht ein ganz besonderer Weihnachtsbaum

Ein Weihnachtsbaum steht in den meisten Häusern der Pflege der Stiftung Liebenau – der „Weihnachtswunschbaum“ des Hauses St. Meinrad in Ravensburg jedoch ist etwas ganz Besonderes.

Er hat auch in diesem Jahr seinen angestammten Platz draußen vor dem Haus in der Galgenhalde. Viele der Bewohnerinnen und Bewohner haben ihren Weihnachtswunsch in Form einer „Wunschkugel“ aus Papier formuliert und an den Baum gehängt. Die Kugeln können vom Baum abgenommen werden. Auf einer Karte steht ein Weihnachtswunsch, mit denen man den Bewohnern, auch in der aktuell schweren Zeit, eine kleine Freude machen kann.

Die Geschenke können bis Sonntag, 20. Dezember in der Verwaltung des Hauses der Pflege St. Meinrad in Ravensburg, Galgenhalde 23, abgegeben werden. Antworten auf noch offene Fragen gibt es telefonisch unter 0751 / 790 11 00.