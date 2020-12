Im Gewerbegebiet Karrer entsteht das Autohaus Bauschatz.

Seit Monaten freut sich die Familie Bauschatz auf diesen Moment. Mit dem offiziellen Spatenstich für ihr neues Autohausschaltet die Bauschatz und Gerstenmaier Gruppe in den nächsten Gang und erstellt ihr zwölftes Autohaus. Im Gewerbegebiet Karrer wird auf über 10 500 Quadratmetern gebaut.

Für Matthias Bauschatz war es ein ganz wichtiger Tag. „Ich freue mich, dass es hier in Ravensburg endlich losgeht“, sagte er. Viel Herzblut steckt in diesem neuen Projekt, gibt es doch viele Verbindungen der Familie zu Ravensburg. Der Großvater begann seine Selbständigkeit 1949 in Bodnegg, der Vater ist gebürtiger Ravensburger. Auf eine erfolgreiche Zukunft stieß man mit Vertretern der Baufirma, der Autohäuser und der Stadt Ravensburg an.

Andreas Senghas, Leiter der Wirtschaftsförderung, zeigte sich erfreut über das Bekenntnis zum Standort Ravensburg. „Die Lage an der neuen B30 ist ideal. Der Eingang zum Gewerbegebiet wird mit dem architektonisch markanten Gebäude aufgewertet,“ so Senghas. Alexander Schumacher, Leiter Händlernetzentwicklung bei Audi, sprach von einem weiteren Leuchtturm und Stefan Kruse, Leiter der Region Süd bei Skoda, lobte den Mut und die unternehmerische Weitsicht der Familie.

Die Fertigstellung ist für das dritte Quartal 2021 geplant. Dann startet der Verkauf von Neu,- Gebraucht- und Firmenwagen der Marken Audi und Skoda. Darüber hinaus bietet man für Großkunden noch Fahrzeuge der Marken Volkswagen, Seat und VW Nutzfahrzeuge an. Eine Vielzahl an Services kommt hinzu. Vom Kundendienst und Unfallinstandsetzung bis hin zur Lackierung, Karosseriereparatur und Vermietung reicht das Spektrum.

Mehr als 30 neue Arbeitsplätze

Dafür werden neue Arbeitsplätze geschaffen. Geschäftsführer Marcus Rietzler ist bereits dabei, seine neue Mannschaft zusammenzustellen. Für den Anfang sind zirka 30 neue Stellen geplant. Gesucht werden Mitarbeiter für alle Bereiche: Verkauf, Counter, Service, Disposition, Teiledienst und Werkstatt.

Die Familie blickt auf eine überaus erfolgreiche Entwicklung zurück. Die Bauschatz-Gerstenmaier Gruppe hat eine 94-jährige Tradition. 1926 gründete Ludwig Gerstenmaier das erste Unternehmen in Baden-Baden. Heute ist man mit den Marken VW und VW Nutzfahrzeuge, Audi, Porsche, Skoda und Seat in Baden an den Standorten Baden-Baden, Bühl, Sinzheim, Gaggenau und Rastatt vertreten. An der oberen Donau ist die Gruppe mit den Marken VW, VW Nutzfahrzeuge und Audi am Standort Sigmaringen und Friedrichshafen zu finden. In Gammertingen gehört außerdem eine VW-Werkstatt zur Gruppe. In der gesamten Gruppe werden weit über 400 Mitarbeiter beschäftigt.