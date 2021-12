Im Gelände ist Luan Elsäßer der Schnellste

Luan Elsäßer vom FEO-Nachwuchsteam des KJC Ravensburg ist in Whyl am Kaiserstuhl baden-württembergischer Meister im Cyclocross geworden. Auch in der Bundesliga fuhr er in die Top Zehn.

Beim Cyclocross fahren die Sportler mit dem Rennrad durchs Gelände. Auf einem abgesteckten Parcours, meist in Parks, gibt es auch Lauf- und Tragepassagen. In den Niederlanden und Belgien ist die Sportart laut Mitteilung so beliebt, dass Tausende Zuschauer an die Strecken kommen. Der bekannteste Cyclocross-Profi ist Wout van Aert, der bei der Tour de France auch seine Stärke im Straßenradsport bewiesen hat.

Im September hat der U15-Fahrer Lua Elsäßer seine ersten Crossrennen bestritten. Alle bisher mit großem Erfolg. Bei den Bundesligarennen in München, Stuttgart Vaihingen und Magstadt belegte er in seiner Klasse die Plätze fünf und sechs. Bei den baden-württembergischen Meisterschaften am Kaiserstuhl fuhr Elsäßer ganz nach vorn. Mit zwei Minuten Vorsprung deklassierte er seine Konkurrenz und sicherte sich seinen ersten Titel. Nun hofft Elsäßer darauf, das am 8. Januar die deutschen Meisterschaften in Berlin stattfinden können.