Im ersten Heimspiel des Jahres trifft der EV Ravensburg auf den Tabellennachbarn

Der EV Ravensburg trifft im ersten Heimspiel des neuen Jahres am Freitag (20 Uhr/CHG-Arena) in der Eishockey-Regionalliga Südwest auf den SC Bietigheim/Bissingen. Ein Trio bestehend aus diesen beiden Teams sowie EKU Mannheim kämpft derzeit um die Plätze sechs bis acht in der Liga. Zwischen diesen Mannschaften geht es laut EVR-Mitteilung auch darum, gegen welches Team aus dem Toptrio der Regionalliga es in den Play-offs gehen wird.

Sollte der EVR nach der dritten Spielabsage durch den EHC Freiburg diese Punkte am grünen Tisch zugesprochen bekommen, hätten die Oberschwaben derzeit die Nase in diesem Dreikampf vorn. Der Vorsprung auf Bietigheim würde zwei und auf Mannheim vier Punkte betragen.

Der Weg der Ravensburger und der 1b der Bietigheim Steelers ähnelt sich in dieser Saison in vielerlei Hinsicht. Beide Teams mussten Abgänge von Leistungsträgern verkraften. Der EVR nach Ulm und Lindau, Bietigheim nach Stuttgart. Beide Teams gingen mit dem Ziel, sich sicher für die Play-offs zu qualifizieren, in die Saison. Das dürften beide erreicht haben. Beide beherrschen gleichermaßen das Unterzahlspiel und liegen in dieser Disziplin auf Platz zwei und drei der Tabelle. In Überzahl reichen die Werte bei beiden nur fürs Mittelfeld. Einen Unterschied gibt es allerdings in der Fairplay-Tabelle. Der EVR liegt mit 9,2 Strafminuten pro Spiel ganz vorne, Bietigheim mit im Schnitt 16 Minuten auf dem drittletzten Platz.

Das Hinspiel hat Ravensburg in Bietigheim mit 2:5 verloren. Das soll im Rückspiel anders laufen. Der EVR darf mit der 2G-plus-Regel 500 Zuschauer in die CHG-Arena lassen. Karten gibt es an der Abendkasse.