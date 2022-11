Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach zwei Jahren Corona-Pause hieß es in den Herbstferien endlich wieder: Im Dschungel sind die Kinder los! Das bedeutete wie immer, dass sich die Eschachhalle in eine riesige Bewegungslandschaft verwandelte und Kinder aus nah und fern nach Herzenslust darin turnen und sich bewegen konnten.

Nicht nur unsere Kindergartengruppen, die das Angebot an einem Vormittag kostenlos nutzten konnten, sondern insgesamt über 700 Kinder, die an den drei Nachmittagen den Dschungel besuchten, waren wie immer absolut begeistert. An den verschiedensten Geräten, wie Rollrutsche, Riesenschaukel, Kletterhaus, Mini-Trampolin, AirTrack-Bahn, Rutsche, Schwebebalken und vielem mehr konnte geklettert, gerutscht, geschaukelt, gehüpft und balanciert werden. Ein Höhepunkt an jedem Tag war der Besuch des „Turni“. Voller Eifer begleiteten ihn die Kinder durch die Halle und warteten auf seine Späßchen. Bei Kaffee und Kuchen, serviert von den Ministranten Obereschach, wurde den Eltern die Wartezeit auf ihre Kinder so angenehm wie möglich gemacht.

Nur dank vieler helfender Hände konnte dieses große Projekt auch in diesem Jahr wieder gestemmt werden. Etwa 70 Helferinnen und Helfer waren im Einsatz, sei es beim Gerätetransport, beim Auf- und Abbau der Geräte, bei der Betreuung der einzelnen Stationen oder beim Kuchenbacken. Ihnen allen sagen wir vielen, vielen Dank und hoffen auch beim nächsten Dschungel auf ihre tatkräftige Unterstützung.

Ebenso ein herzliches Dankeschön an unsere Sponsoren Christel Messmer vom Edeka Oberhofen und Jochen Abt/ Druck-Idee, sowie Familie Pfleghar vom Getränkemarkt für die Bereitstellung eines Autos zum Transport der Geräte.

Der Turngau Oberschwaben als Veranstalter und der TSV Eschach als Ausrichter des Dschungels bedanken sich nochmals ganz, ganz herzlich.