Im Derby gegen Balingen keine Geschenke verteilen

Zwar geht für den FV Ravensburg in dieser Saison in der Fußball-Oberliga nichts mehr nach ganz vorne. Nach einer starken Rückrunde wollen die Ravensburger aber in den verbleibenden vier Spielen keine Punkte verschenken oder die Saison schon abschreiben. Im Derby gegen den Spitzenreiter TSG Balingen heute, Freitag, um 18.30 Uhr im Stadion im Ravensburger Wiesental will der FV eine Premiere schaffen.

Im Jahr 2018 gelang es bisher noch keinem Gegner in der Oberliga, der TSG Balingen eine Niederlage zuzufügen. Zwölf Partien hat die TSG bestritten, acht davon gewonnen, viermal gab es ein Unentschieden. Balingen zeigt sich in dieser Spielzeit – als einzige Mannschaft – rundum konstant und steht daher auch verdient auf Platz eins. Sechs Punkte Vorsprung hat die TSG bereits auf den Zweitplatzierten FC 08 Villingen, sieben sogar auf den SGV Freiberg. Da Balingen zudem ein Spiel weniger als die beiden Konkurrenten ausgetragen hat, steht der Aufstieg in die Regionalliga wohl kurz bevor.

Bittere Niederlage im Hinspiel

Gerade gegen einen solch hochkarätigen Gegner wollen sich die Ravensburger am Freitag im Heimspiel von ihrer besten Seite zeigen. „So ein Derby ist immer schön“, sagt FV-Trainer Steffen Wohlfarth. „Wir wollen zudem die erste Mannschaft in der Rückrunde sein, die den Balingern eine Niederlage zufügt.“ Im Hinspiel – dem ersten unter dem damaligen Interimstrainer Steffen Wohlfarth – gab es für Ravensburg in Balingen eine bittere, weil sehr späte 1:2-Niederlage.

Seither zeigt die Formkurve der Ravensburger nach oben. Daran änderte auch die 1:3-Niederlage am Dienstag beim SGV Freiberg nichts. Allerdings kann der FV nach dieser Niederlage die Topplätze in der Oberliga nicht mehr angreifen. „Das wäre vorher schon nur gegangen, wenn vieles für uns gelaufen wäre“, meint Wohlfarth. „Mit dem Aufstieg hatten wir eh nicht mehr gerechnet.“ Nun die Saison austrudeln lassen kommt für Ravensburgs Trainer aber nicht infrage. „Wir haben nichts zu verschenken. Und nur wegen der zweiten Niederlage in der Rückrunde müssen wir jetzt nicht in negative Dinge verfallen.“

Platz fünf will Ravensburg auf jeden Fall verteidigen – vielleicht klappt ja auch noch der Sprung auf Platz vier. „Wir wollen die Saison vernünftig beenden“, sagt Wohlfarth. Den positiven Trend der vergangenen Wochen beibehalten und dann mit einem guten Gefühl in die Sommerpause gehen, das ist das Ziel des FV. Den Zuschauern in Ravensburg sollen noch zwei gute Heimspiele präsentiert werden.

Zuletzt gegen Oberachern kamen allerdings nur magere 200 Besucher ins Stadion im Wiesental. „Das merkt die Mannschaft schon, wenn kaum Zuschauer da sind“, sagt Wohlfarth, der sich mehr Interesse wünscht. Gute Auftritte – etwa gegen den Spitzenreiter Balingen – könnten dazu beitragen.

Leicht wird das am Freitag auf gar keinen Fall. Balingen hat mit 68 Saisontoren den zweitbesten Angriff der Liga und mit nur 26 Gegentreffern die beste Defensive. Mit zehn Siegen und drei Unentschieden aus 15 Auswärtsspielen ist die TSG zudem die mit Abstand beste Auswärtsmannschaft der Oberliga. Noch ein Grund mehr für den FV, mit voller Konzentration ins Derby zu gehen.