Im Bierzelt und im Rathaus: Deshalb tragen Partygänger und Politiker Tracht

Dirndl, Lederhosen, Karohemden: Egal ob Münchner Oktoberfest, Cannstatter Wasen, oder Festzelte in der Region – überall die selben Bilder. Noch einige Tage werden hunderttausende in mehr oder weniger authentischen Trachten die baden-württembergische Landeshauptstadt stürmen. Doch was bewegt Junge wie Alte, Jeans und T-Shirt gegen Bundhosen und Dirndlblusen einzutauschen? Und warum tragen manche Männer, die im Allgäu und in Oberschwaben Verantwortung tragen, am liebsten ganzjährig einen Janker mit Hirschhornknöpfen? Eine Stilkritik.

Lederhosen aus Schweinsleder?

„Das mit dem Dirndl ist so eine Sache“, sagt Jürgen Hohl. Der Weingartener Trachtenexperte kennt die wechselvolle Geschichte des Kleidungsstücks. „Angefangen hat das mit der Dirndl-Mode erst, als die oberen Zehntausend angefangen haben, aufgepeppte Dirndl zu Volksfesten zu tragen. Die wollten ja nicht aussehen, wie arme Mädle.“

Denn für letztere sei das Dirndl einst geschaffen worden. Auch die Lederhose war einst eine bäuerliche Volkskleidung, weiß Hohl. „Das Leder war einfach da. Natürlich hatten nicht alle Hirschleder, früher war das Schweinsleder noch viel verbreiteter.“

Warum auf Volksfesten Tracht getragen wird

Heute sieht das anders aus. „Bei den Volksfesten wird die Tracht ganz klar mit Heimat verbunden“, so Hohl, der für seine Expertise mit den höchsten Auszeichnungen des deutschen Trachtenverbands geehrt wurde. „Wenn ich ein Dirndl oder eine Lederhose anziehe, gehör’ ich bei dem Fest dazu.“

Hinzu komme: Vor 40 bis 20 Jahren seien vermehrt Trachtengruppen und -gilden gegründet worden. Ganz unbeteiligt war Jürgen Hohl daran nicht. „Zurzeit blühen manche dieser Gruppen wieder richtig auf, etwa die in Weingarten.“

Diese Botschaft wollen Politiker in Lederhose vermitteln

Wenn Bürgermeister, Abgeordnete und sonstige Lokalpromis in Oberschwaben und im Allgäu Tracht tragen, „dann wollen sie damit Heimatverbundenheit zeigen“, erklärt Hohl. „Es gibt drei Arten, an die Leute ran zu kommen. Optisch, durch Worte oder durch Taten“, sagt der Weingartener. Ersteres sei wohl das einfachste. „Darum hat die ganze Hautevolee im Allgäu einen Trachtenanzug im Schrank.“

Was eine „echte Tracht“ ausmacht

Mit dem Begriff „Tracht“ müsse man allerdings differenziert umgehen. Besonders, wenn es um die Kleidung geht, die man auf Fotos von Spaten- oder Fassanstichen sieht. „Das sind alles nur Absplitterungen von hundertprozentigen Trachten“, so der Heimatkundler.

Jürgen Hohl, Trachtenexperte aus Weingarten. (Foto: Privat)

„Da hat man dann eine Weste, einen Janker, ein Jacket. Und dazu meistens eine lange schwarze Hose.“ Letztere habe es in der ursprünglichen Tracht gar nicht gegeben. „An der Stelle war früher die Bundhose.“ Also eine Stoffhose, die unterm Knie geschnürt wird.

Isnys Bürgermeister steht der Janker – sagt er

Der Trachtenanzug sei davon eine „neuere Entwicklungsform“, ordnet Jürgen Hohl ein. Und den tragen, so der Brauchtumsexperte, „vor allem die, die etwas auf sich halten“. Die „Schwäbische Zeitung“ hat bei einigen von ihnen nachgefragt, warum das so ist.

Isnys Bürgermeister Rainer Magenreuter etwa trägt ganz gleich ob Kreistagssitzung oder Spatenstich gerne Janker. „Ich finde, Tracht passt zur Region“, begründet er seinen Stil. Und sagt: „Mir gefällt es einfach und ich finde, es steht mir.“ Außerdem hebe man sich dadurch „vom Üblichen“ ab.

Isnys Bürgermeister Rainer Magenreuter trägt gerne Janker. Er findet, es steht ihm. (Foto: Stadt Isny)

Deshalb trägt dieser Bank-Chef gerne Tracht

Das „Übliche“ ist bei Bankern wie Josef Hodrus, dem Vorstandssprecher der Volksbank Allgäu-Oberschwaben immer noch Anzug und Krawatte. Hodrus aber findet: „Ich bin Teil einer regional verwurzelten Bank. Mit meiner Tracht zeige ich, wo ich herkomme und wo meine Wurzeln liegen.“

Josef Hodrus, Vorstandssprecher der Volksbank Allgäu-Oberschwaben trägt nicht nur beim Alphorn-Blasen Tracht. (Foto: VBAO/Badstuber)

Mit der Tracht verbinden aber nicht nur Allgäuer ihre Heimat: Der Ravensburger Gastronom und Landtagsabgeordnete August Schuler (CDU) trägt, wie er sagt, „seit Jahrzehnten“ Trachtenjanker. Und zwar: „Weil diese Janker mir praktisch, wärmend und mit vielen Taschen versehen waren. Bereits zu Zeiten als diese noch nicht auf den Volksfesten ’Zeitgeist’ waren.“ Er trage sie gerne auch bei kirchlichen Prozessionen oder an der oberschwäbischen Fasnet.

August Schuler (CDU) in seinem „Palmsonntagsoutfit“. Bei kirchlichen Prozessionen oder an der oberschwäbischen Fasnet trage er gerne Tracht, sagt der Landtagsabgeordnete. (Foto: Wahlkreisbüro Schuler)

Dieser Abgeordnete würde niemals in Tracht auf den Wasen gehen

Das hält sein Fraktionskollege im Stuttgarter Landtag, Raimund Haser aus dem Wahlkreis Wangen-Illertal, anders: „Ich ziehe meine Tracht nur zu festlichen Anlässen in meiner Heimat und niemals an der Fasnet oder beim Stuttgarter Wasen an.“ Für Haser ist die Tracht weder Verkleidung noch Freischein für unrühmliches Benehmen, wie er sagt.

Zum Musikfest in Haidgau ist Raimund Haser (CDU) in Tracht – und auf dem Motorrad – gekommen. (Foto: Privat)

„Meine Lederhose ist für mich Ausdruck eines bäuerlich geprägten Traditionsverständnisses, bei dem Familie, Gemeinschaft, Ehrenamt, Fleiß, Verantwortlichkeit, Nähe zur Natur, Glaube, Bodenständigkeit und die dazugehörige Geselligkeit ineinandergreifen, ohne dass man dadurch rückständig oder verbohrt sein muss“, findet Haser.

Tracht als verbindendes Element

Ähnlich wie Heimatkundler Jürgen Hohl sieht Elmar Bentele, Geschäftsführer der Edelweißbrauerei Farny in Kißlegg, einen Unterschied zwischen einer kompletten Tracht und der abgespeckten Version: „Wirklich Tracht trage ich nur zu speziellen Anlässen“, sagt Bentele. Denn: „Da sollte dann von Kopf bis Fuß möglichst alles stimmen.“ Täglich trage er aber gerne ein Trachtenhemd und Janker.

Für den Chef der Edelweißbrauerei Farny, Elmar Bentele, sind Trachtenhemd und Janker zur liebgewonnen Dienstkleidung geworden. (Foto: Farny)

„Als Brauerei-Chef fühle ich mich in dieser ’Dienstkleidung’ am wohlsten“, so Bentele

Das „sich darin wohlfühlen“ wird wohl auch einer der Hauptgründe sein, warum die trachtelige Kleidung bei Partygängern wie Lokalpromis beliebt ist – und vielleicht ist sie auch das verbindende Element zwischen beiden Gruppen.