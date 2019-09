Im Alleingang fährt Ferdinand Hübner zum Sieg

Erneut starke Leistungen haben die jungen Radsportler des FEO-Teams des KJC Ravensburg beim sechsten Lauf zum Baden-Württemberg-Schülercup in Leutkirch erreicht. Ferdinand Hübner siegte erneut im Rennen der Klasse U15.

Das Wetter war zunächst alles andere als einladend. Dauerregen und zwölf Grad waren alles andere als motivierend für die Jungs des KJC-FEO-Teams. Aber wie bestellt hörte es kurz vor Beginn des ersten Rennens, der Klasse U13, auf zu regnen und die Strecke trocknete langsam ab. Am Start der U13 war vom KJC nur Linus Schmid. Der Kurs lag dem sprintfreudigen Schmid mit drei Kilometern und einigen Höhenmetern weniger. Dennoch war es für ihn im Verlauf der fünf Runden kein Problem, in der Spitzengruppe zu bleiben. Am Ende kam es auf der nur 100 Meter langen Zielgeraden zum Sprint. Linus Schmid brachte sich vor der Kurve nicht optimal in Position und kam als Fünfter auf die Zielgerade, die ihm dann etwas zu kurz war. Am Ende blieb es bei Platz fünf, worüber sich der junge Ravensburger zunächst ärgerte. „Dennoch war es ein gutes Ergebnis“, schreibt sein Trainer Tobias Hübner.

In der U11 startete der Jüngste der KJC-Truppe, Tim Seifried. Mit seinem 24-Zoll-Rad war er allerdings zwischen den 28-Zoll-Rädern klar im Nachteil. Seifried musste mächtig treten, um auf der langgezogenen Abfahrt hinterherzukommen. Auch er wurde Fünfter, was seine Leistung an diesem Tag aber nicht widerspiegelte.

In der U15 zeigte Ferdinand Hübner, dass er nach seinem Sieg vergangene Woche Selbstvertrauen hat. Von Beginn des Rennens zeigte er sich an der Spitze. Nach einem kleinen Sturz im Feld musste er anhalten und seine runtergefallene Kette wieder auflegen. Danach rollte er jedoch fast ohne Probleme zurück ins Feld. Diesmal wollte es der 14-jährige Ravensburger wohl nicht auf einen Sprint ankommen lassen – er attackierte in der letzten Runde am Berg. Souverän baute Hübner seinen Vorsprung aus und fuhr sicher als Solist auf die Zielgerade ein. Ebenfalls am Start der U15 war Leo Wetzel vom KJC. Als Ferdinand Hübner vorne attackierte, zerlegte es hinten die Verfolgergruppe. Leo Wetzel verlor den Anschluss, musste sich alleine ins Ziel durchkämpfen und wurde Achter.