IKK Classic unterstützt Selbsthilfe in der Region

Selbsthilfegruppen leisten einen wesentlichen Beitrag bei der Bewältigung von Krankheiten, Behinderungen und psychosozialen Problemen. Sie wollen mit ihrer Arbeit erreichen, dass sich Betroffene informieren, austauschen und gegenseitig helfen. „Bei dieser wichtigen Aufgabe werden die Selbsthilfegruppen in der Region von den Krankenkassen unterstützt“, so Volker Klose, Regionalgeschäftsführer der IKK Classic in Ravensburg in einer Pressemitteilung.

Das diesjährige Gesamtbudget der IKK Classic für regionale Selbsthilfeförderung in Baden-Württemberg beträgt rund 252 000 Euro. Für die Pauschalförderung zahlt die Krankenkasse insgesamt rund 160 000 Euro in den Förderpool der Krankenkassen ein. Das Geld wird zum Beispiel für Büromaterial oder Vorträge und Seminare gewährt. „Die Antragsfrist für die Pauschalförderung endet am 31. März 2022“, betont Klose. Anträge können im Internet unter www.gkv-selbsthilfefoerderung-bw.de gestellt werden.

Für die Projektförderung bleiben laut Gesetz 30 Prozent des Gesamtbudgets, also insgesamt rund 92 000 Euro. Damit fördert die IKK Classic in diesem Jahr unter anderem individuelle regionale Projekte von Selbsthilfegruppen wie zum Beispiel Informationstage oder besondere Kursangebote. Hier können Förderanträge das ganze Jahr über gestellt werden. Aufgrund der Pandemie konnten Gruppentreffen im vergangenen Jahr teilweise nicht stattfinden.

Antragsunterlagen und Informationen sind im Internet unter www.gkv-selbsthilfefoerderung-bw.de zu finden. Anträge auf regionale Projektförderung können das ganze Jahr über bei Kerstin Haug per E-Mail an kerstin.haug@ikk-classic.de gestellt werden.