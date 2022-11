Ikea richtet Abholstationen in Ravensburg, Friedrichshafen und Lindau ein

Jetzt also doch wieder: Nach fünf Jahren hatte die Bestell- und Abholstation des schwedischen Möbelriesen Ikea in der Ravensburger Eywiesenstraße Ende 2021 dicht gemacht. Nun kommt die Abholstation in etwas anderer Form zurück, und zwar gleich in dreifacher Ausfertigung: Ab Dezember bringt Ikea nicht nur in Ravensburg, sondern auch in Friedrichshafen und Lindau jeweils entsprechende Möglichkeiten an den Start. Zunächst testweise bis August 2023.

Die sogenannte Storebox ermöglicht es künftig, Bestellungen bei Ikea dort hin liefern zu lassen.

Wer online Sofa, Schreibtisch oder Stehlampe bestellt, kann seine Einkäufe direkt vor Ort abholen und braucht dafür nicht bis zum nächstgelegenen Ikea-Möbelhaus nach Ulm zu fahren. Allerdings wird die neue Abholstation in Ravensburg woanders als die erste Version eingerichtet, und zwar in der Hindenburgstraße 30 südlich des Goetheplatzes. In Friedrichshafen wird sich die neue Abholstation in der Friedrichstraße 67 befinden, in Lindau in der Kolpingstraße 5.

Und so funktioniert das Ganze

An all diesen Standorten wird die Ware laut Ikea-Pressemitteilung in 1,5 mal 5 Meter großen Boxen hinterlegt, die Ikea von der externen Firma Storebox anmietet. Das Unternehmen bietet sogenannte Selfstorage-Lagerräume an, die auch private Nutzer mieten können.

In Ravensburg werden es 25 Boxen sein, in Friedrichshafen und Lindau zunächst jeweils zwischen 15 und 18, wie Jürgen Wießmann, Market-Manager für Ikea Ulm und Ravensburg, auf Anfrage ausführt. Bei Bedarf wird der Platz aufgestockt. Auf diese Weise sei „fast alles“, allerdings nicht das gesamte Sortiment, lieferbar. Für Transport und Kommission fallen pauschal 20 Euro Servicegebühr an, wenn man die Abholstation nutzt.

Wer online bestellt, erfährt per Mail, dass die Sachen angekommen sind und bekommt einen Code zugeschickt, den er dann an der entsprechenden Abholstation eintippt. Abholen kann man die Ware jeweils bis 24 Uhr. Man habe darauf geachtet, dass die drei Abholstationen relativ zentral liegen und so, dass man dort auch mit Anhänger gut parken könne, so Wießmann.

Hier können künftig Bestellungen von Ikea abgeholt werden. Die Haltebuchten ermöglichen, kurz direkt vor Ort mit dem Auto zu halten.

Den Standort in der Ravensburger Nordstadt habe Ikea unter anderem aufgegeben, weil Abholung und Beratung nun getrennt angeboten werden. Beratung und Unterstützung bei der Bestellung bekommen Kunden seit Februar dieses Jahres nämlich in dem 75 Quadratmeter großen Pop-up-Store im Gänsbühl-Center. Dieser Laden sei außerdem fußläufig besser zu erreichen, sagt Wießmann. Bislang sei man mit der Resonanz im Pop-up-Store, der zunächst 18 Monate lang als Versuchsballon läuft, sehr zufrieden. Bodenseeregion ist „super interessanter Standort“Auch die drei Abholstationen gehen erstmal testweise bis August 2023 an den Start.

Bodenseeregion ist „super interessanter Standort“

Man habe sich Friedrichshafen und Lindau rausgepickt, „weil die Bodenseeregion für uns ein super interessanter Standort ist“, wie Wießmann erläutert. Man wolle das klassische Angebot ergänzen, den Service ausweiten und nicht zuletzt mit kleineren Formaten näher zu den Kunden kommen.

Dies sei einerseits den gestiegenen Energiekosten geschuldet. Andererseits setzt der Onlinehandel auch Ikea zu, wie Wießmann einräumt. Zuletzt hatte auch der schwedische Möbelriese mit Umsatzeinbußen zu kämpfen und büßte Marktanteile ein. Wie Dennis Balslev, Geschäftsführer von Ikea Deutschland, Ende vergangenen Jahres sagte, tue sich viel in der Branche: „Die Bedürfnisse der Konsumenten und das Einkaufsverhalten verändern sich.“