Ikea: Modell der Abholstation in Ravensburg hat sich nicht bewährt

Seit zwei Jahren gibt es die Ikea-Bestell- und Abholstation in der Ravensburger Nordstadt. Der schwedische Möbelhersteller ist mit der Entwicklung des Standorts „durchaus zufrieden“. Wie die Zukunft aussieht, ist aber ungewiss. Denn Ikea will keine weiteren Bestell- und Abholstationen eröffnen.

Der schwedische Möbelhersteller Ikea will keine weiteren Bestell- und Abholstationen wie die in Ravensburg eröffnen

Derzeit betreiben die Schweden in Deutschland lediglich eine Abholstation in Leipzig und die Bestell- und Abholstation in Ravensburg. Dieses neue Format hat sich nun aber offenbar nicht umfänglich bewährt. „In der Zwischenzeit wurde auf globaler Ebene entschieden, dass dieses Projekt nicht weitergeführt wird“, sagte die Unternehmenssprecherin Chantal Gilsdorf auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“. Daher seien derzeit bei Ikea keine mit Ravensburg vergleichbaren Bestell- und Abholstationen in Planung: „Auch wenn wir mit der Entwicklung des Standorts durchaus zufrieden sind.“

Die Ravensburger Bestell- und Abholstation hatte der Möbelriese als eine Art Experiment ins Leben gerufen, um neue Vertriebswege auszuprobieren. Das Modell Ravensburg wurde zunächst auf drei Jahre angelegt. Ob angesichts der strategischen Entscheidung der Ikea-Chefetage danach Schluss ist, ist derzeit nicht zu erfahren. Unternehmenssprecherin Chantal Gilsdorf: „Wir können uns gut vorstellen, auch weiterhin mit unserer Bestell- und Abholstation den Menschen in und um Ravensburg die Gelegenheit zu bieten, ihre Einkäufe bei Ikea vor Ort abzuholen.“ Ziel des Unternehmens sei es gewesen, durch die neue Station die Wege der Kunden zu verkürzen und Einkäufe durch Beratungs- und Serviceangebote zu unterstützen: „Das hat sich in unseren Augen bewährt.“

Genaue Zahlen, wie viele Menschen in der Region die Ravensburger Station regelmäßig aufsuchen, nennt Ikea nicht. Die Unternehmenssprecherin nennt lediglich die Zahl von „mehreren tausend Besuchern“ pro Monat.

Bei der Ravensburger Bestell- und Abholstation können Kunden ihre im Internet bestellten Möbel abholen. Zudem gibt es dort auf rund 500 Quadratmetern Fläche eine Ausstellung. „Ein entscheidender Vorteil der Bestell- und Abholstation ist das Planungs- und Beratungsangebot“, sagt Chantal Gilsdorf. „Unsere Kunden können dort beispielsweise gemeinsam mit einem Mitarbeiter vor Ort in Ruhe ihre neue Küche planen, sich die verschiedenen Fronten und Ausstattungsmöglichkeiten ansehen und von den in der Produktausstellung gezeigten Lösungen inspirieren lassen.“ Aus Befragungen in Ravensburg wisse man zudem, dass viele Kunden es als komfortabler empfinden, ihre Produkte zu ihrer Wunschzeit selbst abzuholen, statt zu Hause auf eine Lieferung zu warten.