IHK ehrt Liebenau Berufsbildungswerk

Seit 1980 macht das Berufsbildungswerk (BBW) der Stiftung Liebenau junge Menschen mit besonderem Unterstützungsbedarf fit für den Start ins Arbeitsleben – und seit 25 Jahren als gemeinnützige GmbH. Für dieses Jubiläum hat die Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben das Sozialunternehmen nun geehrt, wie es in einer Pressemitteilung der Stiftung Liebenau heißt. In den Anfangsjahren richteten sich die Angebote an Jugendliche mit einer Lernbehinderung. Inzwischen werden im BBW Menschen mit den unterschiedlichsten sozialen oder psychischen Benachteiligungen betreut und ausgebildet – in mehr als 50 anerkannten Ausbildungsberufen, darunter zahlreiche aus dem Prüfungsbereich der IHK. Markus Brunnbauer, Geschäftsbereichsleiter Ausbildung bei der IHK Bodensee-Oberschwaben, überreichte die Jubiläumsurkunde an die beiden Geschäftsführer des Liebenau Berufsbildungswerks, Christian Braun und Herbert Lüdtke.