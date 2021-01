IG Metall verzeichnet Mitgliederrekord

Die IG Metall Friedrichshafen-Oberschwaben kann auch im Coronajahr einen starken Mitgliederzuwachs verzeichnen, teilt die Gewerkschaft mit. Mit zum Jahresende 16 136 Mitgliedern könne sich die Organisation sogar über einen Mitgliederrekord in der Region freuen. Insgesamt hätten sich 1434 Mitglieder neu der IG Metall angeschlossen. Die Gewerkschaft freut sich über Zuwachs, obwohl in den Betrieben angesichts der wirtschaftlich schwierigen Situation eher Stellen ab- als aufgebaut wurden, heißt in der entsprechenden Pressemitteilung.

Diese positive Entwicklung sei auf mehre Umstände zurückzuführen. Zum einem leistete die IG Metall vermehrt Unterstützung bei Betriebsratsgründungen in unterschiedlichen Branchen. Des Weiteren gebe es mehr und mehr das Verlangen der Beschäftigten tarifvertragliche Ansprüche durchzusetzen und letztendlich habe die IG Metall die Belegschaften erfolgreich bei ihren betrieblichen Themen unterstützt.

„Die Corona-Pandemie trifft die baden-württembergischen Unternehmen hart. Viele Arbeitsplätze sind in Gefahr. Oberste Priorität in der kommenden Tarifrunde haben für uns Beschäftigungssicherung, Zukunftsgestaltung und die Stabilisierung der Einkommen“, wird Helene Sommer, erste Bevollmächtigte der IG Metall Friedrichshafen-Oberschwaben, zitiert.

Frederic Striegler, zweiter Bevollmächtigter der IG Metall in der Region habe laut Mitteilung für das kommende Jahr in Aussicht gestellt: „Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie sind heute noch gar nicht absehbar. Die Transformation unserer Industrie setzt Arbeitsplätze zusätzlich unter Druck. Wir werden in den Betrieben in der Region dafür streiten, dass dieser Wandel mit und nicht gegen die Beschäftigten geschieht.”