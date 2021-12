Ideenreiche Vereine werden ausgezeichnet

20 Sportvereine sind dem Aufruf nachgekommen, mit ihren innovativen, interaktiven und nachhaltigen Projekten und Konzepten, die während der Corona-Pandemie entstanden sind, am Wettbewerb Preisgekrönt 2021 teilzunehmen. Die Initiatoren des Wettbewerbs, die Bürgerstiftung Kreis Ravensburg und der Sportkreis Ravensburg schütten ein Preisgeld im Gesamtwert von 11 500 Euro aus und haben alle Bewerber mit einem Haupt- oder Anerkennungspreis ausgezeichnet. Auf eine große gemeinsame Ehrung muss allerdings verzichtet werden.

Während und nach der Pandemie müssen kleine und große Sportvereine vielfältige und komplexe Herausforderungen bewältigen. Diese reichen vom Zusammenhalt einer Sportgruppe unter Abstandsregeln, über die Mitgliedergewinnung bis hin zur Digitalisierung. Vor diesem Hintergrund haben sich viele Vereine Gedanken zu möglichen Alternativen zum klassischen Vereins- und Sportleben gemacht oder schon umgesetzt. Dies spiegelt sich laut einer Mitteilung des Sportkreises auch in den Projekten und Konzepten der ausgezeichneten Sportvereine wider. „Die Einreichungen machen deutlich, dass Vereinssport mit viel Engagement auch mit zeit- und übungsleiterunabhängigen Angeboten aufrechterhalten werden, ein Gemeinschaftsgefühl schaffen und Spaß machen kann“, heißt es in der Mitteilung.

Fünf Jurorinnen und Juroren – Karlheinz Beck und Uschi Riegger, Präsident und Vizepräsidentin des Sportkreises Ravensburg, die stellvertretende Vorsitzende der Bürgerstiftung Kreis Ravensburg, Eva-Maria Meschenmoser, Robert Heer, Leiter des Projektausschusses der Bürgerstiftung und Thorsten Kern, Sportredakteur der „Schwäbischen Zeitung“ – haben die Preisträger ermittelt und sich über zahlreiche aussagekräftige Bewerbungen und den Ideenreichtum gefreut.

Über den ersten Hauptpreis und damit ein Preisgeld in Höhe von 2000 Euro darf sich der TSV Grünkraut freuen. Die Jury würdigte vor allem die Vielfalt der Projekte im Konzept „Fit durch den Lockdown“. So erhielten alle 1227 Mitglieder einen kostenlosen Zugang zu einem professionellen Online-Sportprogramm. Darüber hinaus wurde ein niederschwelliger Wettbewerb ausgerufen, der abteilungs- und generationenübergreifend für Bewegungsmotivation sorgte. Die Abteilung Freizeitsport errichtete einen Natur-Erlebnis-Bewegungspfad für Kinder. Auch die Digitalisierung und Modernisierung der Vereinsorganisation wurde weiterentwickelt. Die TSG Wilhelmsdorf, Abteilung Sport für Menschen mit Behinderung, und die TSG Leutkirch, Abteilung Skilanglauf, belegen den zweiten und dritten Platz. Die TSG Wilhelmsdorf hat unter anderem durch einen interaktiven YouTube-Kanal die Zielgruppe trotz Lockdown erreicht und die besondere Herausforderung Inklussionssport gemeistert. Auch über Abteilungsgrenzen hinweg und für Nicht-Mitglieder wurden Bewegungsmöglichkeiten und -anreize geschaffen. Die TSG Leutkirch hob sich durch eine flexible und individuelle Trainingsgestaltung ab. Indem Eltern aktiv eingebunden wurden, konnte der Leistungsgedanke bei den jungen Skiläuferinnen und Skiläufern aufrechterhalten werden. Trotz vieler Auflagen und Hürden wurden Aktivitäten mit Freizeit- und Kurscharakter sowie eine Langlauf-Challenge organisiert.

„Wir beglückwünschen alle Preisträger und bedanken uns ganz herzlich für ihre Teilnahme und das besondere Engagement in herausfordernden Zeiten“, sagt Eva-Maria Meschenmoser. „Für die gesamte Gesellschaft ist es eine Bereicherung und vorbildhaft, dass Sie die Begeisterung am gemeinschaftlichen Sporttreiben auch während der Pandemie nicht verloren haben!“ Karlheinz Beck ergänzt: „Wir möchten die Bemühungen der Sportvereine hervorheben, die in diesen Zeiten den Mut und die Kreativität hatten, neue Wege zu beschreiten oder gerade dabei sind, sich mit guten und innovativen Ideen auf den Weg zu machen.“ Die Konzepte könnten auch anderen Sportvereinen als Vorbild dienen.