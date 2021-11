Ideen zur Neugestaltung des Spielplatzes in der Herrenstraße

Die Stadt Ravensburg plant die Neugestaltung des Spielplatzes in der Herrenstraße am Katzenlieselesturm. Ein Großteil der Spielgeräte stammen aus des späten Neunziger Jahren und muss dringend ausgetauscht werden, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Das Umweltamt der Stadt Ravensburg stellt die Planungen in einer Bürgerinformationsveranstaltung am Freitag, 12. November, ab 14 Uhr vor. Kinder, Eltern und alle Interessierten sind herzlich eingeladen über die Ideen zur Neugestaltung zu diskutieren und ihre Anregungen einzubringen. Die Veranstaltung findet vor Ort und bei jedem Wetter statt. Es gelten die 3G-Regeln (Vorlage eines Impf- oder Genesenen-Nachweises oder negativen aktuellen Corona-Tests).

Bei Fragen stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Umweltamtes unter der Telefonnummer 0751 / 82 428 oder per E-Mail unter umwelt@ravensburg.de zur Verfügung.