„Ich war immer nur der Türke“: Fünf Menschen berichten über ihre Diskriminierungserfahrung

Diskriminierung ist vielfältig. Einerseits in ihrer Art, wie sie Leute trifft. Das reicht vom bewussten Ausländerhass über die Benachteiligung bei der Wohnungssuche bis hin zu unangenehmen Klischees, die ihnen im Alltag begegnen.

Andererseits ist der Personenkreis vielfältig, den Diskriminierung trifft. 37 Prozent der Anfragen an die Antidiskriminierungsstelle des Bundes drehen sich um Rassismus. Menschen werden aber auch wegen ihrer Behinderung (32 Prozent) und des Geschlechts (20 Prozent) diskriminiert.

Die „Schwäbische Zeitung“ hat fünf Menschen gebeten, über ihre Diskriminierungserfahrungen zu sprechen. Eine queere Person berichtet von Morddrohungen, ein Mann mit Einschränkung von falschen Inklusionsversuchen – und der Sohn eines Gastarbeiters erzählt von Stereotypen, die sich seit Jahrzehnten immer noch halten. Demgegenüber steht aber auch das Gefühl, dass sich etwas bewegt.

„Warum machst du das? Dafür hast du doch deine Türken“

Ayhan Coskun aus Wangen

Ich bin 1987 als Grundschüler nach Deutschland gekommen, mein Vater war schon seit 1963 da – als einer der ersten Gastarbeiter hier in der Region. Wir waren damals die ersten Exoten in Achberg und das haben wir auch gespürt. Bei vielen Lehrern war ich immer nur der Türke. Dabei war der Schulweg das größere Problem als die Schule selbst. Ich wurde häufig als Kanake beschimpft und ständig kamen diese „Achmet, lach net“-Reime.

Das macht schon etwas mit einem kleinen Jungen. Ich habe mich beschissen gefühlt, wusste nicht, wie ich mich mit Worten wehren kann und wurde dann auch einmal handgreiflich. Am Ende war ich derjenige, der aus dem Bus geschmissen wurde.

Ayhan Coskun (Foto: Emanuel Hege)

Nach der Schule habe ich eine Ausbildung als Landschaftsbauer gemacht, arbeite seitdem beim Bauhof und als freiberuflicher Baumpfleger. Über die Jahre habe ich logischerweise mehr über das Zusammenleben in der Region gelernt. Mittlerweile unterscheide ich zwischen Rechtsradikalismus – den viele nicht auf dem Schirm haben, den es in der Region aber gibt. Und zwischen Alltagsrassismus, der deutlich häufiger vorkommt.

Ich war als Bauleiter mal auf einem Auftrag bei einem Krankenhaus. Ich musste wegen eines Kabelbruchs plötzlich schnell selbst zur Spitzhacke greifen. Der Hausmeister des Krankenhauses kam vorbei, wusste, dass ich Bauleiter bin, ahnte aber wohl nichts von meinem Migrationshintergrund. Er sagte: „Warum machst du das? Dafür hast du doch deine Türken.“

Ich bin außerdem seit Jahren in der Lokalpolitik aktiv. Mittlerweile bei der Grün-Offenen Liste, zuerst aber bei der CDU. Dort habe ich leider oft zu spüren bekommen, dass ich einen anderen Background habe.

Einmal war ein Landtagsabgeordneter zu Besuch, der mich fragte, ob ich deutsch oder türkisch träume. Welche Rolle spielt das? Ich bin mir sicher, er wollte mit dieser Frage auf seine Art testen, ob ich mich wirklich als Deutscher identifiziere.

Das muss aus Menschen raus. Wir dürfen nicht zuerst den schwarzen oder weißen Menschen sehen, sondern den Menschen selbst. Zum Glück sind wir als Wangener Gesellschaft in dieser Sache schon sehr weit. Mein Vater wollte bei Renteneintritt einfach nur weg, er ist hier nie angekommen. Ich habe trotz einiger schlechter Erfahrungen hier mein Haus gebaut und fühle mich Zuhause. Bei meinen Kindern spielt die Herkunft kaum mehr eine Rolle. Diese Entwicklung stimmt mich optimistisch.

Der Kellner fragt, ob ich überhaupt ein Bier trinken dürfe

Ömercan Kamis aus Aulendorf

Ich will gleich ganz ehrlich sein: Ich mag Inklusionstage nicht. Was findet da statt? Man redet über irgendetwas und isst zusammen. Am Ende gibt es dann ein Gruppenfoto, das immer gleich aussieht und einen stereotypen Gedanken von Inklusion transportiert. Das soll kein pauschaler Angriff auf Angebote für behinderte Menschen sein. Es braucht aber viel grundlegendere Veränderungen, damit Menschen mit Einschränkungen nicht mehr diskriminiert werden.

Aber von vorne: Ich bin 44 Jahre alt und seit der Geburt im Rollstuhl. Ich habe ein liebevolles Elternhaus, in der die Behinderung nie eine Rolle gespielt hat. Auch meine Jugend war ausgelassen. Ich hatte tolle Freunde, die mir halfen, Hürden im Alltag zu überwinden. Je älter und reifer man wird, nimmt man die Diskriminierung aber mehr und mehr wahr.

Ömercan Kamis (Foto: Emanuel Hege)

Ein klassisches Beispiel passiert immer wieder beim Bäcker. Ständig fragen die Verkäufer meinen Assistenten, was ich denn haben wolle. Oder in der Kneipe fragt der Kellner meinen Assistenten, ob ich überhaupt ein Bier trinken dürfe. Selbst wenn ich nicht reden könnte, bin ich doch immer noch ein Mensch, der als so einer wahrgenommen werden will.

Eine weitere Diskriminierung, die immer wieder passiert: Dass Menschen meinen Assistenten loben, dass er etwas mit mir macht und mich „mal rausbringt“. Dabei schwingt immer die Einschätzung mit, dass ich nichts allein könnte, keine eigene Persönlichkeit habe und nur durch den Assistenten am Leben gehalten werde.

Im Endeffekt besteht die Diskriminierung darin, dass ich nicht aufgrund meines Charakters beurteilt werde, sondern aufgrund meiner krummen Hand. In unserer Gesellschaft bin ich permanent anders.

Das bringt mich zurück auf die Inklusionstage. Ich sehe in dieser Art der Anti-Diskriminierung ein Problem. Wir stellen dabei nämlich immer wieder die Unterschiede hervor. Dabei müssen wir uns auf unsere Gemeinsamkeiten konzentrieren.

Voraussetzung dafür sind mehr Berührungspunkte. Schon im Kindesalter muss der Umgang mit beeinträchtigten Menschen für alle zur Selbstverständlichkeit werden. Die Behinderung verschwindet dadurch nicht – aber sie spielt keine Rolle mehr im Umgang miteinander. Der Mensch wird zuerst als Mensch gesehen, nicht als Behinderter. Wenn wir das erreichen, brauchen wir auch keine Inklusionstage und auch keine Gruppenfotos mehr.

In der Ravensburger Innenstadt als Schwuchtel beschimpft

Jona Oremek aus Ravensburg

Ich bin eine nichtbinäre Person, die als feminin auftretender Mann wahrgenommen wird. Ich habe früh gemerkt, dass man in einer patriarchalen Gesellschaft dafür alltäglicher Diskriminierung ausgesetzt ist. Es begann in der Schule, dort habe ich schon vor meinen Coming-Out starkes Mobbing erlebt.

Sie sahen, dass ich anders war, und ließen mich das spüren. Auch Lehrerinnen und Lehrer. Eine sprach im Unterricht davon, dass Homosexualität sündhaft sei. Ich kritisierte das vor der Schulleitung: Es interessierte niemand.

Jona Oremek (Foto: privat)

Früh habe ich verstanden, dass ich für mich selbst einstehen musste, weil es sonst niemand anderes macht. Deswegen habe ich unter anderem den ersten Queer Pride in Ravensburg mit ins Leben gerufen, spreche auf Protesten und mache politische Shows als Drag Queen. Meine politische Arbeit transportiere ich auch auf Instagram – und werde dort schnell zur Zielscheibe.

Eine von mehreren Morddrohungen: „Da wünscht man sich das Dritte Reich zurück, da hat man euch alle einfach getötet.“ Zur Polizei gehen ich und andere Betroffene damit nicht mehr, viele haben die Erfahrung gemacht, nicht ernst genommen zu werden.

Die Diskriminierung, die mich am meisten belastet, ist aber die alltägliche. Ein Beispiel. Liebe Hetero-Leserinnen und Leser, stellen Sie sich vor, wie Sie mit Ihrem Partner händchenhaltend durch die Straßen Ihres Städtchens laufen. Ich bin mir sicher: Zu keinem Zeitpunkt machen Sie sich Gedanken über das Händchenhalten.

Wenn ich jedoch mit meinem Freund unterwegs bin, kalkuliere ich zu jeder Zeit, ob wir uns in einem sicheren Rahmen bewegen. Es ist ein ständiges Fragen, ob ich seine Hand nehmen oder ihn sogar küssen kann.

Es ist Tatsache: Wer sich als queere Person öffentlich zeigt, setzt sich verletzenden Blicken, Beleidigungen und körperliche Gewalt aus. Das zeigen auch die jüngsten Angriffe auf trans Personen, die für Malte C. aus Münster tödlich endeten. Auch ich wurde in der Ravensburger Innenstadt schon erst als Schwuchtel beschimpft und dann mit einem Stuhl beworfen. Ich meide außerdem die Veitsburg. Wenn da gefeiert wird, kriegt man immer etwas ab.

Was muss also passieren? Wir brauchen mehr Bildung, menschenfreundliche Politik und Prävention. Wir haben so viele Vorstellungen, wie eine normale Frau und ein normaler Mann zu sein haben. Wir sollten uns davon abwenden und die Menschen als das wahrnehmen, was sie sind: Menschen. Unsere Gesellschaft will mich und andere aber immer noch in vorgefertigte Rollen pressen. Ich lasse das aber nicht zu, ich will keine Toleranz für meine Art zu Leben – nein, ich will Akzeptanz.

Ich träumte lange von glatten, blonden Haaren

Leah Anani aus Kißlegg

Meine Mutter kommt aus Kißlegg, mein Vater aus Nigeria. Sie haben sich damals in der Schweiz kennengelernt, wo beide gearbeitet haben. Nach meiner Geburt kehrte meine Mutter in ihre Heimat zurück, mein Vater lebte in London. Sie probierten es, aber die Beziehung hielt nicht.

Ich hatte eine schöne Kindheit in Kißlegg, mit Fußballspielen im Verein, vielen Freunden und einer großen Familie. Diskriminierung oder Rassismus habe ich nicht erlebt, dennoch will ich von einigen Erfahrungen berichten.

Leah Anani (Foto: Emanuel Hege)

In der Grundschule war ich außer einem anderen Jungen die einzige Person mit dunkler Hautfarbe. Da kommt einem als Kind schon immer wieder der Gedanke, dass man irgendwie anders ist. Ich wollte lange so wie die Mehrheit, wie meine Freundinnen sein. Ich träumte beispielsweise bis vor einigen Jahren von glatten, blonden Haaren. Auch in einem Dirndl fühlte ich mich anfangs nicht wohl – ich hatte das Gefühl, das ist nur etwas für hellhäutige Mädchen. Ich habe es trotzdem angezogen und fühle mich jetzt gut darin.

Und ich würde gerne noch eine Beobachtung teilen, die einen Einblick in mein Leben gibt. Wenn meine Freundinnen anderen Leuten von mir erzählen und diese mich dann zum ersten Mal sehen, sind sie häufig überrascht. Diese Leute gehen nämlich wie selbstverständlich von einer weißen Leah aus und wundern sich dann kurz über meine Hautfarbe.

Wenn ich so darüber nachdenke, finde ich diese Beobachtung aber eigentlich schön. Denn das bedeutet ja, dass meine Freundinnen nicht als Erstes an meine Hautfarbe denken, wenn sie jemandem von mir erzählen – sondern an meine Persönlichkeit.

Ich denke, dass es bei den jüngeren Menschen in der Region schon fast so weit ist, dass die Herkunft keine Rolle mehr spielt. Wir sind als Gesellschaft auf einem guten Weg und ich bin mir bewusst, dass Veränderungen Zeit brauchen. Daher nur ein Appell: Viele Menschen beschäftigen sich überhaupt nicht mit Diversität und den Problemen von Minderheiten in unserem Land.

Das macht sie nicht zu Rassisten, sie sind aber ignorant. In der Hinsicht sollte noch viel passieren. Denn nicht jeder Mensch mit Migrationshintergrund hatte das Glück, so behütet in die Gesellschaft hineinzuwachsen wie ich.

Da zeigt sich das Stigma, das Wohnungslosen anhaftet

Veronique Gass aus Ravensburg

Meine Kindheit habe ich in Pflegefamilien, Kinder- und Jugendheimen verbracht. Das Familienleben hat mich immer sehr überfordert, ist einfach nichts für mich, bis heute nicht. Schuld ist wohl die schwierige Beziehung zu meiner Mutter, die mich als Kind misshandelte und mir mit elf Jahren die ersten Drogen gab.

Als ich dann 19 Jahre alt war, landete ich auf der Straße. Zehn Jahre schlief ich mal bei Bekannten, mal in Unterkünften – war aber auch häufig in Therapie wegen meiner Sucht und Suizidgedanken. Seit rund zwei Jahren habe ich aber neuen Lebensmut, eine eigene Wohnung und bin im Substitutionsprogramm, da ich mittlerweile ein anderes Verhältnis zu Suchtmitteln habe. Das habe ich auch durch die Unterstützung des Württemberger Hofs, Arkade Streetwork und der Schwerpunktpraxis in Ravensburg geschafft.

Veronique Gass (Foto: privat)

Aber nun zur Diskriminierung. Auf der Straße hat das viel mit Äußerlichkeiten zu tun. Leute sehen eine ungepflegte Person und denken direkt, dass mit ihr etwas nicht stimmt. Diskriminierung gibt es aber auch in Hilfsangeboten. Ich habe beispielsweise von einem Sozialarbeiter gesagt bekommen, ich solle mich nicht beschweren, er zahle ja mit seinem Steuergeld meinen Lebensunterhalt.

Dann gibt es strukturelle Diskriminierung. Wenn man von einer Wohnungslosenunterkunft aus Bewerbungen für Jobs oder Wohnungen schreibt, wird es schwer. Man stelle sich das mal vor: Der Vermieter bekommt die Miete ja vom Amt, also todsicher. Dennoch entscheiden sich Vermieter häufig gegen die Wohnungslosen. Da zeigt sich die Skepsis und das Stigma, das uns anhaftet.

Leider ist das aber auch teilweise berechtigt. Wenn ein Bewerber völlig dicht beim Vermieter anruft. Oder am Bahnhof Leute einfach auf die Straße pinkeln. Ich habe auch Verständnis, dass da Menschen Abstand halten. Ich selbst habe aber wenig Diskriminierungserfahrungen gemacht. Wenn, dann mal wegen meiner kaputten Zähne. Tatsächlich habe ich das Gefühl, dass die Berührungsängste mit Wohnungslosen und Suchtkranken sogar abnehmen. Vielleicht ist das aber auch nur meine Wahrnehmung, weil ich mich besser fühle und Menschen mir offener entgegentreten.

Zu Beginn habe ich meine Geschichte erzählt, das hat einen Grund. Denn Einzelschicksale von Wohnungslosen und Suchtkranken sollten häufiger erzählt werden – um die Gesellschaft zu sensibilisieren. Es braucht mehr Einblicke hinter die Kulissen und mehr Aufklärung an den Schulen. So kann das Bewusstsein für diesen Teil der Gesellschaft wachsen und die Berührungsängste können weiter abnehmen.