In diesem Falle raten wir ganz klar zum Hamstern, denn Bücher sind Lebensmittel. Sie trösten, informieren, halten hellwach, machen Mut und lassen uns träumen. Die „Schwäbische Zeitung“ und Ravensburger Buchhändler stellen deshalb für die Corona-Krise und die Zeit danach an dieser Stelle Buchtipps vor.

Britta Kunze (Buchhandlung Immanuel) empfiehlt: „Vor Rehen wird gewarnt“ von Vicky Baum:

„Ich kriege immer, was ich will“ – das ist das Lebensmotto von Ann Ambros. Denn so rehäugig Ann auch aussehen mag, so rücksichtslos ist sie im Umsetzen ihres Willens. Sie sorgt dafür, dass sie immer nur das Beste bekommt...und führt so das Leben, das sie sich erträumt. Eine ambivalente Persönlichkeit, die man gerne bis zur letzten Seite begleitet und dabei wieder einmal erlebt, dass Menschen selten so schwarz oder weiß sind, wie wir sie gerne hätten.

Vicky Baum, geboren 1888, zählt zu den größten Erzählerinnen des letzten Jahrhunderts. Ihre Bücher begleiten mich schon seit meiner Jugend und ich war begeistert, als DTV ein, mir bis dahin unbekanntes Werk, neu veröffentlichte. Eine wunderschöne, komplexe, jedoch nicht schwer zu lesende Lebensgeschichte einer schillernden Persönlichkeit.