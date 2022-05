Ein Dieb beschädigte am Sonntagmorgen einen Hyundai, der in der Gottlieb-Daimler-Straße in Ravensburg abgestellt war und stahl aus dem Handschuhfach den Fahrzeugschein.

Nach Angaben der Polizei zerstörte der unbekannte Täter dabei die Seitenscheibe. Der Schaden, der dadurch entstand, dürfte sich auf einige hundert Euro belaufen. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt, Hinweise auf den Täter bitte unter der Telefonnummer 0751 / 803 33 33.