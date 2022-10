Hypovereinsbank schenkt unvergessliche Momente

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Seit vielen Jahren unterstützt die Hypovereinsbank Region Bodensee die Kreativwerkstatt Rosenharz. Vertreter besuchten die Künstlerstätte der Stiftung Liebenau nun zum zweiten Mal und überreichten eine Spende in Höhe von 2000 Euro.

Die Wiedersehensfreude spiegelt sich in allen Gesichtern. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hypovereinsbank erinnern sich gerne an gemeinsame Malaktionen. Die Künstlerinnen und Künstler mit Assistenzbedarf genießen den Besuch, beobachten, begrüßen, staunen. Dank dem bundesweiten Programm der Hypovereinsbank „Wir für die Region“ verfügen sie über diverse Rückzugsorte, wie Hängesessel, Sofa, Aquarium. So entscheiden sie, wie nah oder wie fern sie dem Alltag begegnen können und wollen.

Isabella Burgey-Meinel und Daniel Mundt, verantwortlich für die Werkstätten der Liebenauer Arbeitswelten, wollen die Spende direkt dem Wohl der Kunstschaffenden zur Verfügung stellen. Damit werden lang ersehnte Träume, wie eine Kutschfahrt in Begleitung einer Assistenzkraft, ein Kinobesuch oder ein Festival erfüllt.