Hurra, auf zum Kinderfest

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Freitag, den 18. März, war es endlich so weit: Die Kinder- und Heimatfestkommission Weißenau traf sich im Vereinsheim des örtlichen Fanfarenzugs zu ihrer diesjährigen Jahreshauptversammlung.

Nachdem das Weißenauer Kinder- und Heimatfest in den Jahren 2020 und 2021 Corona-bedingt ausfallen musste, feilten zahlreiche Mitglieder, darunter der Ehrenvorsitzende Franz Bendel und Ortsvorsteher Thomas Faigle, am diesjährigen Festprogramm, dass am zweiten Juliwochenende zwischen dem 8. und 10. Juli wieder große und kleine Leute aus nah und fern in den schönsten Biergartens Ravensburg locken soll. Natürlich unter den dann eventuell geltenden Vorsichtsmaßnahmen.

Zur Einstimmung auf diese Vorhaben gab es zu Beginn der Versammlung aber zunächst einen bemerkenswerten und überaus ansehnlichen Blick hinter die Kulissen des Heimatfestes. Mitglied Bernd Bergemann hatte hierfür beim letzten Kinder- und Heimatfest im Jahr 2019 sowohl die Vorbereitungsphase als auch die „heißen“ Festtage mit der Fotokamera begleitet und unter anderem die Wagenbauer beim Herrichten und Restaurieren der zahlreichen Festwagen fotografiert, als auch die zahlreichen ehrenamtlichen Helfer bei der Festzugaufstellung oder an den Getränkeständen festgehalten.

Im daran anschließenden offiziellen Teil konnte Kassier Daniel Müller darüber berichten, dass die Vereinskasse trotz zweier verlorener Jahre noch gut gefüllt ist und daher der an diesem Abend neugewählte Vorstand um Wolfram Miller sowie die zahlreichen Ressorts des Vereins mit vollem Elan und unter Hochdruck die diesjährigen Vorbereitungen angehen können.

Wie genau das diesjährige Kinder- und Heimatfest in Weißenau mit seinem altbewährten Feuerwerk und dem sonntäglichen Festumzug ablaufen wird, welche Neuerungen es neben dem überarbeiteten Logo und den neuen Kostümen für die Bäckerinnen und Bäcker geben wird und wie die diesjährigen Vorbereitungen ablaufen, wird die Kinder- und Heimatfestkommission sowohl über ihre Homepage (www.kinderfest-weissenau.de) als auch in einer kleinen Artikelserie Zeitung Schritt für Schritt vorstellen. Schließlich soll die Vorfreude auf das diesjährige Kinder- und Heimatfest im Ravensburger Süden langsam aber stetig gesteigert werden, damit Anfang Juli bei hoffentlich bestem Wetter endlich wieder überall das Weißenauer Heimatlied gesungen wird.