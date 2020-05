Hunderte Verstöße gegen Corona-Verordnung in Ravensburg

Ein Verstoß gegen das Kontaktverbot kostet in Ravensburg und Weingarten 200 Euro, darauf haben sich die Städte geeinigt, wie der Ravensburger Stadtsprecher Alfred Oswald mitteilte. Das Land ließ den Kommunen frei, zwischen 100 und 1000 Euro zu verlangen. Aber auch die 200 Euro sind nicht in Stein gemeißelt, wie Oswald erklärt: Es handle sich immer um Einzelfallentscheidungen, bei den auch die persönlichen Verhältnisse der Betroffenen und die Art des Verstoßes berücksichtigt werden können. „Es gibt also auch Abweichungen von diesem Satz.“